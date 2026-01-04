El regreso de Eduardo Vargas a la U de Chile ya es un hecho. El segundo máximo goleador histórico de La Roja concretó su ansiado retorno a los azules este sábado y en las últimas horas entregó sus primeras declaraciones como jugador de la U.

Turboman ya había estado cerca de firmar por los universitarios a mediados del año pasado, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto y finalmente fichó por Audax Italiano.

En su arribo al Centro Deportivo Azul, el atacante valoró que esta vez sí se pudo llegar a un acuerdo y anticipó el reencuentro con Charles Aránguiz, uno de sus amigos y los referente del plantel.

🔵 Eduardo Vargas valoró su retorno a la U de Chile

En conversación con los canales oficiales del club, Vargas se refirió a su retorno a la U de Chile y no ocultó su felicidad por volver al club tras 14 años.

“Por fin se dio este regreso. Primero darle gracias a Dios que se dio todo, y a toda la gente que se vio involucrada. Estoy muy feliz, todavía no asimilo bien que estoy acá de vuelta y mis sensaciones son felicidad, ya quiero estar entrenando y con mis compañeros”, dijo el goleador.

“Siempre estuvo en mis planes volver a la U. A mitad de año (2025) no se dio, pero Dios sabe por qué pasan las cosas y hoy estamos acá. Muy feliz de estar de vuelta después de tanto tiempo. Espero hacer las cosas bien”, agregó.

🫂 El reencuentro con dos ídolos de la U de Chile

Por otro lado, Eduardo Vargas tuvo palabras para su reencuentro con Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, dos referentes de la U de Chile, con quienes compartió en su anterior paso por el club.

“Estoy muy ansioso de encontrar a Charles. A Chelo ya lo vi. Siempre nos encontrábamos en la selección, así que no era mucho tiempo sin verlos. Siempre estamos hablando y ahora tenerlos de vuelta en el día a día, en los entrenamientos, en los partidos, en las concentraciones, va a ser muy lindo”, indicó.

“Conozco a varios jugadores de acá con los que estuve en la selección y tengo una gran amistad”, sentenció Vargas.

🔗 Sigue a Al Aire Libre y no te pierdas ningún detalle de la U de Chile y la pretemporada del equipo, la cual arranca este lunes 5 de enero.