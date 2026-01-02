La era de Francisco Meneghini ya está en marcha en la Universidad de Chile. En su primer día al mando del plantel azul, el exDT de Everton de Viña del Mar y O’Higgins implementó una medida que habla más que cualquier discurso: trabajar exclusivamente con juveniles. Este gesto no fue casual y dejó entrever las bases sobre las que construirá su proceso en el equipo laico.

El nuevo cuerpo técnico aterrizó en el Centro Deportivo Azul con una visión clara: mirar hacia adentro antes de mirar al mercado. En estos primeros días, Paqui optó por enfocarse únicamente en los jugadores formados en casa, sin presencia de los profesionales, algo que no se veía hace años en la U. Esta apuesta no sólo apunta a lo futbolístico, sino también a lo simbólico.

🧠 Paqui Meneghini reveló su plan para los juveniles de la U

“Son tres días ganados para nosotros”, afirmó Meneghini en conversación con el canal oficial del club, en referencia a este inicio enfocado en los jóvenes. “Decidimos citarlos antes porque van a tener un rol importante durante la temporada. Es clave verlos sin distracciones y que ellos también sientan que si se lo ganan, van a tener un espacio”.

Esta decisión no es nueva en su carrera. Ya lo hizo en O’Higgins, donde apostó fuerte por la cantera. Y ahora en la U, llega con la misma receta: observar en detalle y seleccionar a los que puedan dar el salto. Además, confesó que algunos nombres seguirán en el trabajo a partir del lunes, cuando ya se sume el plantel estelar.

🧬 Talento joven como ADN del proyecto azul

Meneghini fue claro: no hay edad mínima para competir. “No soy de mirar el carnet de identidad. Si el jugador está preparado y tiene condiciones, va a jugar”, sentenció.

La idea del DT es lograr que el cumplimiento de la regla de minutos Sub-21 no sea una carga, sino una ventaja. “Tiene que cumplirse de manera natural. Para eso, necesitamos que los formados en casa estén listos y rindan”, agregó.

Con los formados en casa: El primer entrenamiento de Francisco Meneghini ▶️https://t.co/t6il7pug86 — Universidad de Chile (@udechile) January 3, 2026

🔎 Revisión interna y análisis personalizado

Durante estos días, el cuerpo técnico analizará en profundidad a los talentos que fueron recomendados desde el interior del club. El enfoque estará puesto en aspectos técnicos, tácticos y actitudinales. En paralelo, se espera que en la próxima semana se empiecen a definir los primeros nombres que podrían tener un lugar en el primer equipo 2026.

🔵 Una señal potente para la hinchada azul

El inicio de Paqui Meneghini no sólo fue un gesto hacia la cantera, sino también hacia la hinchada. Apostar por los juveniles es volver a las raíces de una U que históricamente ha valorado su semillero. Con este paso, el técnico deja claro que su proyecto no será de promesas, sino de hechos.