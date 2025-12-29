Universidad de Chile cerró este lunes 29 de diciembre uno de los capítulos más importantes de su pretemporada: la confirmación de Francisco Paqui Meneghini como nuevo entrenador del primer equipo rumbo a la temporada 2026. La llegada del DT argentino pone en marcha un proyecto con altas expectativas tras su buen rendimiento en O’Higgins y el consenso del directorio para liderar el Romántico Viajero.

Desde las oficinas del Centro Deportivo Azul ya trabajan en la planificación del plantel, donde la llegada de Paqui no sólo marca un cambio de mando, sino también una apuesta por la competencia local y continental en el próximo año futbolístico chileno.

⚽ Paqui Meneghini y su ambición por el Campeonato Nacional

Francisco Paqui Meneghini, de 37 años, fue presentado oficialmente como nuevo técnico de Universidad de Chile, tomando el relevo de Gustavo Álvarez después de una negociación que mantuvo expectante al mundo azul. Su objetivo principal ha sido claro desde el primer día: ser Campeón del Campeonato Nacional en la temporada 2026, algo que el club no ha logrado hace 10 años.

En su primera declaración tras la oficialización, Paqui enfatizó la importancia de la regularidad y de competir al máximo nivel, señalando que la U debe estar preparada para pelear no sólo en la liga sino también en competencias internacionales, como la Copa Sudamericana.

🗣️ El discurso de Paqui al llegar a U de Chile

El nuevo DT de los Azules entró con todo al CDA y sus palabras son sorpresivas para los hinchas. “Cualquier persona que es de la U y conoce el club sabe qué necesita el club esta temporada, no hay otra idea“. Dijo Meneghini a las comunicaciones de la U.

“Un club como este, no tira ningún torneo y no se da por vencido. Pero la prioridad es ser campeón del Campeonato Nacional. Es el torneo que marca la regularidad, quién es el mejor equipo de Chile y queremos ser nosotros”. Fue la rúbrica de Paqui, apenas firmó con los azules.

📈 Movidas en el mercado y decisiones estratégicas

Con Meneghini al mando, U de Chile ya toma decisiones importantes en el mercado de fichajes. Según información desde el CDA, algunos refuerzos están casi cerrados y otros descartados bajo la evaluación técnica del nuevo DT, afectando directamente la conformación de la plantilla 2026.

Además, la U define quiénes seguirán en el plantel y qué jugadores no serán parte del proyecto, lo que marca un proceso de reconstrucción y tensión en la previa al inicio de la temporada.

🧪 ¿Cuál será la primera prueba de fuego de Paqui Meneghini con U de Chile?

El duelo por la fase nacional de la Copa Sudamericana ante Palestino sin dudas que será la medida especial para el incio del proceso de Meneghini en la U. Sólo un partido en el Estadio Nacional el próximo 4 de marzo desde las 21:30 horas. Un partido que tendrá como objetivo entrar de lleno a la competencia internacional, tal como lo hicieran este 2025.