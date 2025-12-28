En las próximas horas Francisco Meneghini debería estampar su firma como nuevo director técnico de U de Chile, un proceso que estará a cargo del joven entrenador luego de haber realizado una más que correcta campaña con O’Higgins, por lo que las expectativas que hay desde la interna de los azules es alta a partir de la próxima temporada.

Meneghini sucederá en la banca de la U a Gustavo Álvarez, quien pese a tener una polémica salida del club se fue con el mérito de haberles devuelto la competitividad incluso logrando títulos a nivel local como la Copa Chile y la Supercopa, y por otro lado tener a los azules siendo protagonistas en el concierto internacional. A partir de esa base es que en Azul Azul ya le ponen las primeras exigencias a Paqui y su nuevo proceso.

⚽ La U apunta por todo lo alto en 2026 y se lo hace saber a Meneghini

En esta temporada que se avecina la U de Chile intentará repetir las buenas campañas en el Campeonato de Primera y también Copa Chile, además de intentar ir por la Copa Chile y la nueva Copa de la Liga, todo esto junto con tener que luchar por un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Bajo este escenario, es que según La Tercera desde el club laico le ponen varios exigentes objetivos por cumplir a Francisco Meneghini, teniendo como base lo hecho por el propio Álvarez en su paso por el club.

“Meneghini se prepara para asumir un año cargado de desafíos para los universitarios: tiene la obligación de ganar el título de Primera División tras nueve años de sequía, debe clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 y también aparecen en el horizonte la participación en la Copa Chile y en la nueva Copa de la Liga”, detalla el citado medio sobre lo que deberá cumplir el ex O’Higgins en este nuevo paso junto a la escuadra del Chuncho.

Meneghini tendrá que repetir y mejorar lo hecho por Gustavo Álvarez en la U/ © Photosport

🔹 ¿Cuándo comienza la pretemporada de U de Chile?

Si Francisco Meneghini firmaría su contrato este lunes como nuevo DT de U de Chile, el plantel deberá presentarse el próximo 5 de enero en el Centro Deportivo Azul para iniciar la pretemporada con todo lo que esto implica.