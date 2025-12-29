Universidad de Chile comenzó a mover sus piezas con anticipación pensando en una temporada 2026 donde quiere volver a competir en serio, tanto a nivel local como internacional. Con la llegada de Francisco Paqui Meneghini encaminada, en el Centro Deportivo Azul ya se definieron prioridades claras para el mercado de fichajes.

Una de ellas estaba marcada como estratégica. Sin embargo, en las últimas horas el escenario dio un giro inesperado: desde Argentina apareció un interés firme que empezó a cambiar el tablero y dejó a la U observando desde atrás una operación que parecía bien encaminada.

💥 ¿Cuál era el nombre que Francisco Meneghini quería para la U de Chile?

El apuntado era Gabriel Arias. El arquero nacionalizado chileno, con amplio recorrido internacional y pasado reciente en Racing Club, aparecía como el perfil ideal para liderar una zona clave del equipo en 2026. Experiencia, liderazgo y conocimiento del fútbol chileno lo convertían en una apuesta segura para un proyecto que busca estabilidad inmediata y jerarquía en puestos determinantes.

🔥¿Por qué se complicó la llegada de Gabriel Arias a la U de Chile?

El problema llegó desde el otro lado de la cordillera. En Argentina tomó fuerza el interés de Newell’s Old Boys, que ya habría dado pasos concretos para quedarse con el jugador. El periodista Fede Cristofanelli fue claro al informar el estado de la negociación:

“Newell’s está a punto de cerrar su primer refuerzo: Gabriel Arias. Llegaría en condición de libre desde Racing. Está en carpeta de Argentinos Juniors y Defensa y Justicia”. A eso se suma un dato clave: el club rosarino ya le habría presentado una oferta formal, y existe optimismo real en Argentina por cerrar la operación en los próximos días.

De este modo:

El jugador llegaría libre , sin costo de transferencia

, sin costo de transferencia El contrato sería por una temporada , acorde a su etapa de carrera

, acorde a su etapa de carrera Newell’s planea liberar cupos en esa zona del plantel

La negociación avanza con rapidez, sin mayores intermediarios

🔎 ¿Por qué este nombre era tan importante para el proyecto de la U de Chile?

Más allá del interés puntual, el recorrido explica por qué era una prioridad:

🥅 370 partidos oficiales

❌ 362 goles recibidos

✅ 149 vallas invictas

Clubes en su carrera:

Olimpo

Defensa y Justicia

Unión La Calera

Racing Club (múltiple campeón)

A sus 38 años, sigue siendo considerado un jugador confiable para proyectos de corto plazo con alta exigencia competitiva.

📰 En resumen

Era una de las prioridades del proyecto Meneghini

Desde Argentina apareció una oferta concreta

Newell’s Old Boys corre con ventaja en la negociación

El jugador llegaría libre y por una temporada

En la U evalúan escenarios, pero el tiempo apremia

El mercado azul entra en su primera fase crítica

