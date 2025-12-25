La U de Chile ya piensa en la temporada 2026. Tras confirmar la salida de Gustavo Álvarez, Francisco Meneghini se prepara para asumir la dirección técnica del equipo. Si bien aún resta el anuncio oficial, ‘Paqui’ llegó a un acuerdo con la dirigencia y se convertirá en el nuevo entrenador del club.

Ahora Azul Azul tiene la misión de reforzar el plantel para luego enfocarse en la pretemporada, donde ya tiene algunos partidos confirmados. Hace algunos días, se informó que los estudiantiles serán parte de la ‘Noche Crema’ ante Universitario de Deportes.

Sin embargo, cuando todo parecía estar listo, un sorpresivo inconveniente podría cambiar los planes de la U para el compromiso que está previsto para el próximo sábado 24 de enero.

😱 U de Chile podría sufrir su primer golpe de la temporada 2026

Hace algunos días Universitario de Deportes anunció la realización de la ‘Noche Crema’, donde tras presentar a sus refuerzos para la temporada 2026, enfrentará a la U de Chile en un partido amistoso.

Sin embargo, a un mes de dicho compromiso, el evento corre riesgo de ser suspendido. Si bien la escuadra peruano ya puso a la venta las entradas, el Gobierno de Perú advierte con cancelarlo. ¿El motivo? La realización de la ‘Noche Blanquiazul’, donde Alianza Lima se medirá al Inter Miami de Lionel Messi, lo que requeriría un importante número de contingente policial.

“No nos parece prudente que estos dos eventos se realicen al mismo tiempo. Se está convocando a todos los actores para una reunión y se les va a manifestar que esto no se va a poder dar. Tendrán que buscar otra fecha para garantizar ambos partidos”, señaló RPP Noticias.

De acuerdo a lo informado en tierras peruano, la decisión final será de la Dirección de Seguridad Deportiva (Disede), el cual evaluará si se cumple con la seguridad necesaria para llevar a cabo los eventos, o si por el contrario, se deberá suspender alguno.

🔵 La U de Chile alista su pretemporada

La U de Chile espera por la oficialización de Francisco Meneghini, la cual se espera para los próximos días, puesto que los azules arrancarán con la pretemporada los primeros días de enero.

Allí, además de entrenar en Concepción, tienen agendados algunos partidos amistosos los cuales sirvan de preparación para el inicio del Campeonato Nacional, el cual está previsto para el 30 de enero.

