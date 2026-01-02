La U de Chile arrancó el 2026 sin refuerzos. Los azules, que oficializaron el arribo de Francisco Meneghini hace algunos días, aún no cuentan con incorporaciones para potenciar el plantel de cara a la temporada que se avecina.

En el Centro Deportivo Azul han sufrido algunas bajas, principalmente de jugadores que terminaron su vínculo con el club y que por distintas razones no lo extendieron, pero aún no encuentran a sus reemplazantes.

En ese contexto, a los universitarios se les podría presentar una oportunidad de mercado, puesto que uno de los viejos anhelos del club podría sufrir un importante revés en su futuro, el cual lo obligará a cambiar de aires.

🔵 Viejo anhelo de la U de Chile podría dejar su club

El jugador en cuestión es Igor Lichnovsky, defensor que estaría viviendo sus últimos días en el América de México. El zaguero nacional tuvo poca participación en las Águilas el 2025, por lo que su ciclo en el equipo, al igual que el de Víctor Dávila, estaría cerca de llegar a su fin.

De acuerdo a la información del periodista de Claro Sports, Fernando Trujillo, el elenco mexicano buscará desprenderse de los chilenos con el objetivo de liberar cupos de extranjeros.

Lichnovsky tiene contrato hasta junio de 2027, pero una seguidilla de lesiones le ha hecho perder terreno en el plantel. Por ello, la intención de la escuadra azteca es dejar partir al formado en los azules para fichar al brasileño Rodrigo Dourado.

👀 Igor Lichnovsky ya ha estado en el radar de la U de Chile

Igor Lichnovsky ya ha estado en la órbita de la U de Chile, por lo que su inminente salida del América provocó que su nombre volviera a vincularse con los azules.

Sin ir más lejos, la dirigencia de Azul Azul inició contactos con el defensor en octubre pasado, pero el alto costo terminó por frenar las negociaciones.

En ese contexto, apareció otro interesado: Pachuca. El también equipo mexicano está tras los pasos de Lichnovsky y asoma como uno de los posibles destinos del jugador de 31 años.

🔗 Sigue a Al Aire Libre y mantente al día con todas las novedades y la actualidad del mercado de pases de la U de Chile.