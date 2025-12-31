Francisco Meneghini fue presentado oficialmente como entrenador de la U de Chile a inicios de semana y ya está trabajando con miras a la temporada 2026, donde tiene la misión de levantar el título del Campeonato Nacional con los azules.

‘Paqui’ ya conoce al Romántico Viajero, puesto que fue ayudante de Jorge Sampaoli y también de Sebastián Beccacece en su paso por el club. Sin embargo, el entrenador no será el único que regresará a la institución.

Esto porque el estratega argentino contará en su cuerpo técnico con un exjugador de los universitarios, el cual tuvo un breve paso por la institución y que esta vez espera dejar atrás aquella imagen.

🔵 El exjugador de U de Chile que llega junto a Meneghini

Hablamos de Federico Martorell, quien será parte del staff técnico. El argentino de 44 años venía trabajando junto a Francisco Meneghini en O’Higgins de Rancagua y continuará haciéndolo en la U de Chile.

Algo que pocos recuerdan es el fugaz paso de Martorell por la U. El trasandino arribó a los universitarios para reforzar al equipo en el torneo de Apertura 2007, en plena quiebra del club.

Pese a que fue titular en gran parte del torneo, el trasandino solo estuvo seis meses en el recordado Caracol Azul, y partió rápidamente. En Chile, además, sumó pasos como futbolista en O’Higgins, San Luis y Cobresal. En este último, fue parte del plantel que ganó el torneo de Clausura 2015.

⚽ La U de Chile alista su pretemporada

Con el cuerpo técnico ya confirmado, la U de Chile se prepara para iniciar su pretemporada, la cual arrancará el próximo lunes 5 de enero, donde el plantel se pondrá por primera vez a disposición de Francisco Meneghini.

Sin embargo, la planificación sufrió una sorpresiva modificación, puesto que tal y como lo anunció ‘Paqui’ en su presentación, algunos jugadores deberán presentarse antes en el Centro Deportivo Azul.

Se trata de los jugadores que pueden sumar minutos Sub 21. El estratega argentino los citó para este viernes 2 de enero con el objetivo de verlos entrenar y saber a quiénes tendrá a disposición para la temporada 2026.

🔗 Sigue a Al Aire Libre para mantenerte al día con todas las novedades de la U de Chile.