El capitán de U de Chile, Marcelo Díaz, tuvo un importante gesto de cara a la temporada 2026, en la que los estudiantiles tienen la obligación de conquistar el Campeonato Nacional, el que no ganan desde 2017, por lo que será un año de mucha presión y motivación.

Carepato, quien perdió la titularidad en la última etapa de Gustavo Álvarez, busca reverdecer laureles con la llegada del entrenador Francisco “Paqui” Meneghini, por lo que dio una potente señal en el arranque de la pretemporada del Romántico Viajero en el Centro Deportivo Azul.

🧐 El gesto de Marcelo Díaz que empieza a marcar su 2026 en la U de Chile

Marcelo Díaz volvió antes a los entrenamientos de U de Chile, pese a estar en plena rehabilitación de una cirugía en una de sus piernas. De hecho, hace algunas semanas lo vimos con muletas en la despedida de Walter Montillo.

“Chelo Díaz se reintegró con anticipación para continuar con su rehabilitación, tras una cirugía de resección de exostosis de calcáneo del talón izquierdo, realizada a finales de la temporada pasada. ¡A seguir recuperándose, capitán!”, expresó el elenco universitario en sus redes sociales.

📊 Los números de Marcelo Díaz en su regreso a U de Chile

Desde que Marcelo Díaz volvió a U de Chile se adueñó gran parte del tiempo de la posición de mediocampista central, rearmando una dupla de ensueño junto a Charles Aránguiz, puntales del título de la Copa Sudamericana 2011.

El bicampeón de América con La Roja ha disputado 71 partidos, superando los 5.000 minutos jugados, tiempo en el que no ha marcado goles, ha entregado solo una asistencia, pero le ha dado equilibrio a la mitad de la cancha azul.

Díaz fue relegado al banco de suplentes en varios partidos de la segunda mitad de este 2025: Gustavo Álvarez prefirió a Israel Poblete en su lugar, pero sin “borrar” a Carepato, sino que valorando su aporte desde otro lugar en la consideración. El futbolista aceptó con respeto la decisión y siguió ayudando al equipo, aunque sin dudas debe tener la ambición de ser estelar en la U 2026.