Universidad de Chile ya oficializó a Fernando Gago como su nuevo entrenador, pero las secuelas de la intensa búsqueda siguen ardiendo. En las últimas horas, el experimentado estratega uruguayo Jorge Fossati rompió el silencio con un feroz destape contra la dirigencia azul, revelando los incómodos detalles de su fallida entrevista virtual y acusando sin filtro que desde el CDA inventaron palabras que él nunca pronunció.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre su fallida negociación con la U de Chile?

La dirigencia laica sondeó varias carpetas antes de decantarse por “Pintita”, y una de las más pesadas era la del ex DT de la selección uruguaya. Sin embargo, el primer contacto formal estuvo lejos de ser el ideal. En diálogo con el programa Quiero Fútbol de la radio Sport 890 de su país, Fossati destapó la trastienda de las charlas y dejó en claro su molestia por el trato recibido.

“Primero vino esta llamada de unos empresarios argentinos. Y al otro día me llamó el gerente deportivo de la U. Tuvimos una charla; ellos se manejan así, en 30 años que tengo como entrenador es la primera vez que me llamaron para hacer una entrevista y no sentí empatía con la reunión, más allá de la persona. No me sentía cómodo“, disparó el estratega, marcando de entrada su incomodidad con el estilo de negociaciones que tiene la concesionaria.

Jorge Fossati acusó que tergiversaron sus dichos

Pero lo que verdaderamente indignó al experimentado técnico no fue el formato de la reunión, sino lo que ocurrió en los días posteriores en la prensa chilena. Fossati acusó directamente que sus declaraciones fueron manipuladas y lanzó una sutil, pero letal, acusación sobre quién pudo haber filtrado la información errónea.

“Se tergiversó públicamente el tema, poniendo palabras en mi boca que yo nunca dije, que no sé de dónde salieron. Pero si hablamos vos y yo, y de mí no sale, me parece que quedás vos nomás…“, sentenció con evidente enojo, apuntando sus dardos al hermetismo de Azul Azul. “No lo vi claro el tema, dos más dos no daba cuatro“, resumió de forma lapidaria.

Jorge Fossati acusa de tergiversar sus palabras / Photosport

¿Jorge Fossati lamenta no haber llegado a Universidad de Chile?

Pese al mal rato, Fossati reconoció que le quedó una “decepción de no poder ir una vez más al fútbol chileno, desde donde me han llamado muchas veces y siempre no pude ir”.

Finalmente, el DT de 73 años aclaró que su prioridad sigue siendo tomar un proyecto serio con fundamentos, pero no descarta quedarse en su tierra natal: “Yo soy de acá y moriré acá”, afirmó, recordando además que la mayor amargura de su carrera no son estas negociaciones fallidas, sino “no haber clasificado a Uruguay al Mundial 2006”.

En resumen: