Universidad de Chile atraviesa un oscuro presente tras su amargo empate ante Deportes La Serena por la Copa de la Liga 2026, agudizando su maldición sin triunfos en el Nacional y elevando la presión del plantel. Es en este escenario, y a solo horas del primer entrenamiento de Fernando Gago, el volante Lucas Romero rompió el silencio con una autocrítica y le mandó un directo recado al nuevo DT, marcando de entrada la exigente pauta que tendrá el inicio de este esperado ciclo del técnico argentino.

La crisis de Universidad de Chile en el Estadio Nacional

El ambiente en el CDA no es el mejor. La “U” sigue estancada y no logra levantar cabeza. Tras el amargo empate de este viernes ante La Serena por la Copa de la Liga, el equipo laico profundizó su crisis de local. Ya va para un año que Universidad de Chile no conoce de abrazos en el Estadio Nacional; su último triunfo allí fue en agosto del año pasado por la cuenta mínima frente a Independiente de Avellaneda en Copa Sudamericana.

En medio de este oscuro panorama, Fernando Gago asume la banca del “Romántico Viajero” con la titánica misión de sanar heridas y cambiarle la cara a un plantel golpeado. El estratega argentino tomará el primer equipo para iniciar su ciclo y preparar su debut, pactado para el próximo martes 24 de marzo ante Unión La Calera por la Fecha 2 del certamen copero.

“Hubiese gustado ganar”: Romero y la frustración del camarín azul

Uno que no se escondió tras la igualdad bajo la lluvia ante el cuadro papayero fue Lucas Romero. El volante chileno-paraguayo, una de las figuras rescatables del plantel azul, fue autocrítico sobre el momento del equipo.

“Nos hubiese gustado ganar, de local queremos ganar todos los partidos, pero no se dio, tuvimos errores y hay que seguir trabajando para seguir mejorando”, admitió el aguerrido mediocampista, reflejando la frustración del camarín. Además, Romero reveló lo que busca en el futuro cercano con los laicos: “Quiero buscar continuidad, trabajar y ahora por la selección también. Voy a disfrutarlo con responsabilidad”.

Lucas Romero en el empate ante Deportes La Serena / Photosport

El mensaje de Lucas Romero a Fernando Gago en la U de Chile

Pero Romero no solo analizó el pasado, sino que también tuvo palabras para la esperada llegada de Fernando Gago a la banca azul. Pese a las dificultades, el volante se mostró entusiasmado por trabajar bajo las órdenes del ex entrenador de Racing y Boca Juniors.

“Es muy admirable, esperanzado ya de entrenar con él. Desde mañana vamos a juntarnos y ojalá nos vaya bien con él“, disparó Romero, dándole una cálida bienvenida a “Pintita”, pero dejando en claro que el plantel está ansioso por un cambio que les permita salir del fondo y comenzar a celebrar.