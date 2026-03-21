El deslucido empate de Universidad de Chile ante Deportes La Serena por la Copa de la Liga 2026 agotó la paciencia de los máximos referentes históricos del club. El errático funcionamiento del equipo en el Estadio Nacional desató una ola de críticas despiadadas contra el mediocampo laico.

Francisco Las Heras, legendario miembro del “Ballet Azul“, no se guardó nada y llenó de criticas a Javier Altamirano. El exjugador fulminó al volante creativo con un durísimo concepto que ya enciende el debate entre los hinchas.

El mediocampo de la U de Chile no convence

El ambiente en Ñuñoa no da para más dudas. El 2-2 en el último partido del interinato de Jhon Valladares dejó en evidencia los serios problemas de generación de juego que sufre el equipo, algo que no pasó desapercibido para los ojos expertos de los multicampeones del club.

Fue el caso de Francisco Las Heras, quien a través de su cuenta de X analizó el duelo y comenzó apuntando a los problemas de fondo. “Como siempre, a la U le cuesta mucho salir jugando de buena manera”, disparó de entrada, dejando claro que el equipo sufre cada vez que el rival le presiona la salida.

Como lo están haciendo la mayoría de los equipos cuando enfrentan a la U, La Serena presiona bien arriba y recuperando también rápido la pelota. Como siempre,a la U le cuesta mucho salir jugando de buena manera — Pancho Las Heras (@PanchoLasHeras) March 20, 2026

Javier Altamirano, el primer gran responsable en la crisis de la U de Chile

Pero a medida que avanzaba el reloj, el histórico exvolante individualizó las críticas y apuntó toda su artillería contra el principal encargado de crear fútbol: Javier Altamirano. El ex Huachipato y Estudiantes de La Plata fue el blanco perfecto para la molestia de la leyenda azul.

“10 minutos se vio a Altamirano, hace un buen rato desapareció de la cancha”, lanzó Las Heras en pleno partido, para luego profundizar en la nula conexión del mediocampo: “Un mediocampo que no gravita. Altamirano aparece cada 10 o 15 minutos. Romero y Poblete, en lo que les compete, intentar recuperar el balón, no les pidamos que sean los creativos”.

10 minutos se vio a Altamirano, hace un buen rato desapareció de la cancha ! — Pancho Las Heras (@PanchoLasHeras) March 20, 2026

las últimas líneas. Un medio campo que no gravita. Altamirano aparece cada 10 o 15 minutos. Romero y Poblete, en lo que les compete, intentar recuperar el balón, no les pidamos sean los creativos del equipo. Atrás, muy desordenados. Hormazábal hace rato no se ve como el jugador — Pancho Las Heras (@PanchoLasHeras) March 20, 2026

¿Qué más dijo Francisco Las Heras de Javier Altamirano?

El golpe de gracia llegó con el pitazo final. Las Heras recurrió a un clásico chilenismo para definir el opaco rendimiento del seleccionado nacional, cuestionando directamente su capacidad para asumir la manija del “Romántico Viajero”.

“Es un paquete de virutilla Altamirano, así de enredado”, sentenció sin filtro el miembro del Ballet Azul. “Es el hombre que se espera que ponga el fútbol, pero primero tiene que tener más claridad”, remató, dejándole un crudo diagnóstico al jugador justo antes de que Fernando Gago asuma la banca de Universidad de Chile.

Es un paquete de virutilla Altamirano, así de enredado. Es el hombre que se espera ponga el fútbol, pero primero tiene que tener más claridad ! — Pancho Las Heras (@PanchoLasHeras) March 20, 2026

¿Cuándo juega de nuevo Universidad de Chile?

Tras el amargo empate ante La Serena, el “Romántico Viajero” no tiene tiempo para lamentos y debe dar vuelta la página rápidamente. El próximo desafío marcará un hito esperado por toda la hinchada: el debut oficial de Fernando Gago en la banca azul.

Universidad de Chile volverá a saltar a la cancha este martes 24 de marzo, cuando enfrente a Unión La Calera por la Fecha 2 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026.