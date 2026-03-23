Mientras Fernando Gago prepara su debut oficial en la banca de Universidad de Chile ante Unión La Calera, el plantel ya comienza a sufrir sus primeras podas de cara al mercado de invierno. Felipe Salomoni, lateral argentino que llegó con cartel de solución para la banda izquierda, tiene su destino sellado fuera del Centro Deportivo Azul. El defensor no ha logrado convencer a la dirigencia ni a los cuerpos técnicos de turno, siendo relegado por el sólido presente de Marcelo Morales, lo que gatilló la decisión de no extender su vínculo contractual.

¿Por qué Felipe Salomoni se va de la U de Chile?

El lateral Felipe Salomoni dejará la U el próximo 30 de junio de 2026, fecha en que finaliza su préstamo. La dirigencia de Azul Azul decidió no ejecutar la opción de compra de 700 mil dólares debido a su escasa participación y a que, en ocho meses, no ha logrado completar un partido de 90 minutos. Su salida es clave para el proyecto de Fernando Gago, ya que liberará un cupo de extranjero fundamental para fichar un refuerzo de peso en la segunda rueda del Campeonato Nacional.

¿Qué dijo Cristián Caamaño sobre la salida de Salomoni en la U de Chile?

El periodista de Radio Agricultura fue categórico al analizar el presente del carrilero zurdo, señalando que su ciclo en el CDA está terminado. “Recordemos a comienzo de año arranca Salomoni, increíblemente lleva 8 meses en Chile y todavía no puede jugar 90 minutos”, lanzó en el programa Balong. Además, Caamaño adelantó que el jugador ya no entra en los planes deportivos: “De hecho, ya no va a jugar seguramente más en la U porque va a terminar su contrato a mitad de año”.

¿Cuánto dinero se ahorra la U de Chile con la partida de Felipe Salomoni?

La decisión de la concesionaria pasa estrictamente por lo económico y lo reglamentario. Azul Azul consideró como una cifra “excesiva” los 700 mil dólares pactados por su carta, especialmente para un futbolista que hoy es suplente y no ha dado garantías físicas. De haber intentado extender la cesión hasta diciembre, la cifra habría aumentado en 150 mil dólares adicionales, un escenario que el gerente deportivo Manuel Mayo calificó como “inconveniente” para las arcas de la institución.

En resumen

El protagonista: Felipe Salomoni, lateral izquierdo de 22 años.

Felipe Salomoni, lateral izquierdo de 22 años. La fecha clave: Su contrato expira el 30 de junio de 2026.

Su contrato expira el 30 de junio de 2026. El motivo: Bajo rendimiento físico y un alto costo de transferencia (US$ 700.000).

Bajo rendimiento físico y un alto costo de transferencia (US$ 700.000). La consecuencia: La U liberará un cupo de extranjero para el mercado de invierno.

¿Crees que Azul Azul hace bien en dejar partir a Salomoni para liberar un cupo o se debió negociar una rebaja para darle una oportunidad con Gago? Comenta con nosotros en AlAireLibre.cl.