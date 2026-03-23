El ciclo de Fernando Gago en Universidad de Chile arrancó con una intensidad que ya sacude las oficinas de Azul Azul. Tras dirigir sus primeras prácticas y observar el empate 2-2 ante Deportes La Serena por la Copa de la Liga, el estratega argentino no quedó conforme con lo que vio en ataque. Con un diagnóstico rápido y letal sobre la falta de profundidad del plantel, “Pintita” ya le comunicó a la gerencia deportiva liderada por Manuel Mayo su primera gran exigencia: la contratación de dos punteros de jerarquía para el mercado de invierno.

¿Qué refuerzos pidió Fernando Gago para la U de Chile?

Fernando Gago solicitó formalmente a la dirigencia de Universidad de Chile la incorporación de dos extremos (punteros) para el mercado de pases de junio. El DT detectó una carencia crítica de amplitud y desborde en el actual plantel, considerando que jugadores como Maximiliano Guerrero, Ignacio Vásquez y John Cortés no cumplen con todas las características de intensidad y precisión que requiere su sistema táctico: “No le convencen”. La idea de Gago es traer futbolistas que puedan sostener el ritmo europeo que pretende imponer en el fútbol chileno.

¿Por qué Gago no está conforme con los punteros actuales de la U de Chile?

Para el ex volante del Real Madrid, el éxito de su propuesta ofensiva depende de extremos que logren generar superioridad numérica y rompan líneas defensivas constantemente. Según informó el periodista José Tomás Fernández, el diagnóstico de Gago tras ver la competencia interna es que el equipo carece de esa “chispa” en el último tercio. Si bien seguirá evaluando a los canteranos en el CDA, la sensación térmica es que la U necesita elevar el nivel competitivo con nombres probados para alimentar correctamente al centrodelantero.

¿Cómo será el mercado de invierno de la U de Chile con Gago?

Azul Azul se prepara para un periodo de transferencias agresivo. Con la inminente salida de Felipe Salomoni (que liberará un cupo de extranjero), la concesionaria tendrá margen de maniobra para cumplir los deseos del técnico. El objetivo es moldear el equipo a la idea futbolística de Gago lo antes posible, entendiendo que la Copa de la Liga es el escenario ideal para probar piezas, incluso las fechas restantes antes del inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional.

En resumen

El pedido: Dos punteros especialistas para el esquema 4-3-3.

Dos punteros especialistas para el esquema 4-3-3. El diagnóstico: Falta de profundidad y desborde en los nombres actuales.

Falta de profundidad y desborde en los nombres actuales. Los señalados: Guerrero, Vásquez y Cortés bajo evaluación estricta.

Guerrero, Vásquez y Cortés bajo evaluación estricta. La meta: Potenciar el ataque para el mercado de invierno (junio 2026).

¿Crees que Gago hace bien en pedir refuerzos de inmediato o debería darle más rodaje a los jóvenes como Ignacio Vásquez antes de gastar en el mercado? Comenta con nosotros en AlAireLibre.cl.