Al igual que el actual Presidente de Chile, Fernando Gago no esperó ni una semana para comenzar los cambios en Universidad de Chile. En su estreno que será ante Unión La Calera, el técnico dejó fuera de la citación a Ignacio Sáez, arquero que venía de ser titular en el empate 2-2 frente a Deportes La Serena.

La salida del portero responde a un contexto claro: la titularidad del juvenil había generado ruido interno, especialmente por la ausencia de Cristopher Toselli, quien incluso sostuvo conversaciones con la dirigencia tras quedar relegado. Gago recogió ese escenario y optó por cortar el tema desde el inicio de su ciclo.

Para este partido, el nuevo DT definió que Gabriel Castellón y Toselli sean las opciones en el arco, dejando fuera a Sáez.

¿Por qué Fernando Gago dejó fuera a Ignacio Sáez en la U?

El entrenador argentino explicó su mirada sobre los procesos de los jugadores jóvenes y cómo maneja este tipo de situaciones. “Lo digo hoy, jugador que debuta y al otro partido no juega, es porque en ese proceso quizás llegó tarde a un entrenamiento o no está preparado para la presión, pero también para cuidarlo, que tenga una etapa y tiempos para que no salga más”, señaló.

Gago no solo evalúa rendimiento, también contexto y momento. En el caso de Sáez, la exposición tras su debut y el ambiente que se generó terminaron inclinando la balanza. Y toda la situación pasó porque la dirección deportiva de Azul Azul le impuso a Valladares que Ignacio Sáez fuese titular por sobre Toselli.

La señal de mando de Gago en Universidad de Chile

Más allá del nombre propio, la decisión instala una línea clara en el inicio del proceso del nuevo entrenador azul. Gago dejó en evidencia que las determinaciones pasan por su cuerpo técnico y que situaciones de imposición de ciertos jugadores sobre otros, quedaron atrás.

El partido ante La Calera aparece como el primer golpe de timón del DT, y tal como el anuncio del alza de la bencina se tomó la conversación pública en Chile, la decisión de Gago golpea fuerte al mundo del Romántico Viajero.