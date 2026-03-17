El mercado de los medios deportivos chilenos se movió esta semana con un fichaje que nadie esperaba tan rápido. Claudio Borghi, el Bichi, dejó ESPN Chile a fines de febrero de 2026 tras poco más de un año en la señal norteamericana y, sin tiempo para que el sillón enfriara, TNT Sports lo repatrió y lo devuelve al panel de Todos Somos Técnicos esta noche a las 19:00 horas, disponible en TNT Sports y HBO Max.

El círculo se cierra: el mismo canal que lo vio crecer como comentarista durante casi seis años lo recibe de vuelta como uno de sus nombres más identificados con el programa. La historia de Borghi con TST es larga: en enero de 2025 se despidió en vivo, emocionado, tras no llegar a un acuerdo de renovación: “Jamás estuve seis años en ningún lado, es muy raro”, dijo en su adiós.

Se fue a ESPN a participar en F90 y Equipo F, pero la experiencia duró apenas doce meses. Y ahora vuelve, justo cuando el programa cumplió su séptimo aniversario en febrero.

¿Por qué Borghi dejó ESPN y volvió a TNT Sports?

Borghi salió de ESPN sin escándalos ni peleas públicas, igual que como salió de TNT en su momento. Según adelantó Bolavip Chile, su etapa en la multinacional llegó a su fin y el exentrenador mantiene activo su proyecto de streaming Picado TV, un emprendimiento familiar. Pero TNT Sports no tardó en ir a buscarlo, reconociendo en él una pieza clave de identidad para el panel de TST.

La negociación fue rápida: el acuerdo se selló en la noche del lunes 16 de marzo y la confirmación oficial del canal llegó pocas horas después.

¿Quién es Claudio Borghi y por qué importa su regreso?

Claudio Daniel Borghi es campeón del mundo con Argentina en 1986, exjugador de Argentinos Juniors, Colo Colo y AC Milan, y uno de los entrenadores más exitosos de la historia del fútbol chileno. Como comentarista en TST, construyó una figura cercana y desparpajada que combinaba análisis técnico con humor natural, ganándose una audiencia fiel a lo largo de los años.

El panel actual de TST —con Manuel de Tezanos, Juvenal Olmos, Aldo Schiappacasse, Gonzalo Jara, Marcelo Vega y Johnny Herrera— recupera hoy a uno de los suyos.

📺 ¿Dónde ver el regreso del Bichi Borghi a Todos Somos Técnicos?

El estreno del Bichi en su nueva etapa es este martes 17 de marzo a las 19:00 horas por TNT Sports y HBO Max.