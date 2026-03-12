La U de Chile quiere dejar atrás la salida de Francisco Meneghini y enmendar el rumbo en el Campeonato Nacional. Mientras definen a su nuevo entrenador, los azules están enfocados para su compromiso ante Coquimbo Unido, donde se esperan algunos cambios en la formación.

Para visitar a los piratas el encargado de dirigir al equipo será Jhon Valladares, quien asumió de forma interina tras la partida de Paqui. Este jueves, el DT probó una oncena con cambio de esquema y de nombres como principales novedades.

¿Cuál será la formación de U de Chile vs Coquimbo?

Valladares asumió la dirección técnica del equipo en un momento complejo: el Romántico Viajero tiene seis bajas por lesión, situación que dificulta el armado del equipo para visitar a los aurinegros.

En medio de la urgencia, el DT alista un cambio de esquema, puesto que dejará atrás la línea de tres en el fondo para jugar con cuatro defensores. Esta modificación se debe, entre otras cosas, a la ausencia obligada de Matías Zaldivia en la zaga.

En el mediocampo, en tanto, el paraguayo Lucas Romero asoma como el reemplazante de Charles Aránguiz, mientras que en el ataque aparecería Ignacio Vásquez.

De esta forma, la U saltaría a la cancha con Gabriel Castellón en la portería; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Nicolás Ramírez y Marcelo Morales en defensa; Lucas Romero, Israel Poblete y Javier Altamirano en el mediocampo; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez en la delanera.

Primer entrenamiento de Jhon Valladares preparando el partido de este sábado ante Coquimbo Unido 💪🏼⚽️ pic.twitter.com/1fPHhoobtC — Universidad de Chile (@udechile) March 11, 2026

¿Cuántas bajas tiene U de Chile?

Para el duelo ante Coquimbo Unido, la U de Chile tiene seis bajas confirmadas: Lucas Assadi, Octavio Rivero, Juan Martín Lucero, Bianneider Tamayo, Matías Zaldivia y Charles Aránguiz.

Maximiliano Guerrero, quien presentó molestias físicas tras el empate 1-1 ante Universidad de Concepción, entrenó este jueves, por lo que asoma como una alternativa para Valladares pensando en los piratas.

¿Cuándo juega la U de Chile?

La U de Chile volverá a saltar a la cancha este sábado 14 de marzo a las 18:00 horas ante Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la fecha 7 del Campeonato Nacional.

