Universidad de Chile anunció una moderna medida de seguridad para sus hinchas. Se trata de un nuevo sistema de reconocimiento facial que debutará en Ñuñoa.

El plan piloto se estrenará este viernes en el arranque de la Copa de la Liga. Quienes asistan a ciertos sectores deberán registrarse de manera obligatoria.

U de Chile implementará reconocimiento facial para la Copa de la Liga

Con el objetivo de mejorar la experiencia de los asistentes y elevar los estándares de seguridad en los recintos deportivos, Azul Azul anunció una importante innovación tecnológica para los partidos de Universidad de Chile en el Estadio Nacional.

Según detalló el club, el “Romántico Viajero” implementará un plan piloto de registro biométrico mediante reconocimiento facial, el cual debutará este viernes 20 de marzo, cuando el cuadro azul enfrente a Deportes La Serena en la primera jornada de la Copa de la Liga.

¿Qué sectores del Estadio Nacional tendrán reconocimiento facial?

Desde el club explicaron que esta tecnología no se aplicará en todo el estadio durante su primera etapa.

Los sectores que contarán con este nuevo sistema serán:

Fuera Marquesina

Bajo Marquesina

Puerta 10 (tribuna lateral sur)

Tribuna lateral norte

En estas localidades se implementará el control biométrico para validar la identidad de los asistentes.

¿Quiénes deberán registrarse para ingresar a estos sectores?

Los hinchas que deseen comprar entradas para los sectores mencionados deberán registrarse previamente en el sistema de reconocimiento facial.

La medida aplicará para personas mayores de 12 años, quienes deberán completar el proceso de enrolamiento mediante un link oficial habilitado por Universidad de Chile antes de adquirir su entrada.

Algunos de los incidentes que vive la U en sus galerias / Photosport

¿Por qué la U implementa reconocimiento facial en el estadio?

Desde la dirigencia explicaron que la iniciativa forma parte de un plan para modernizar el acceso a los estadios y mejorar la experiencia de los hinchas. “El sistema se enmarca en nuestra búsqueda de garantizar un mejor servicio para todos quienes acompañan al Romántico Viajero”, señalaron desde el club mediante un comunicado.

Además, adelantaron que el proyecto podría ampliarse en el futuro. “Este nuevo sistema de registro facial es una aplicación piloto con miras a implementarlo de manera progresiva a futuro”, concluyeron desde el Centro Deportivo Azul.