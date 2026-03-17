La U de Chile aceleró en las últimas horas en su búsqueda de nuevo entrenador. Los azules pretenden tener abrochado al reemplazante de Francisco Meneghini en los próximos días para que se haga cargo del equipo antes del regreso del Campeonato Nacional.

En ese contexto, el principal candidato a la banca es Fernando Gago, quien se encuentra libre tras su paso por México. El ex Boca Juniors tendría conversaciones avanzadas con Azul Azul y solo faltaría la firma para que se calce el buzo de los universitarios.

¿Quién será el nuevo DT de la U de Chile?

Aún no hay confirmación de quién será el nuevo entrenador de la U de Chile. Sin embargo, según informó Radio ADN, la dirigencia ya tendría un acuerdo con Fernando Gago.

De acuerdo al citado medio, hasta el pasado lunes había dos candidatos: el ex Boca Juniors y Javier Gandolfi, pero este último finalmente firmó por León de México, por lo que quedó descartado.

Por ello, desde Azul Azul aceleraron las negociaciones con Gago, con quien habrían alcanzado un acuerdo de palabra para que se convierta en el nuevo entrenador del primer equipo.

De esta forma, solo faltaría que el exvolante del Real Madrid estampe su firma para concretar su arribo al Centro Deportivo Azul y asumir la banca de la U para lo que resta de la temporada 2026.

¿Cuándo se anunciará al nuevo DT de la U de Chile?

Se espera que el nuevo entrenador de la U de Chile sea anunciado oficialmente en los próximos días. La idea de la gerencia deportiva de Azul Azul es tener listo al entrenador máximo a fines de mes.

El principal objetivo de este plazo es que el DT que llegue a suplir a Paqui pueda dirigir al equipo en el regreso del Campeonato Nacional. Incluso no se descarta que pueda debutar en la Copa de la Liga, donde el Romántico Viajero jugará tres partidos en los próximos días.

En resumen

Azul Azul aceleró las gestiones: Luego que se descartara a Javier Gandolfi, la dirigencia fue con todo por Fernando Gago.

Luego que se descartara a Javier Gandolfi, la dirigencia fue con todo por Fernando Gago. Se acerca el nuevo DT: Fernando Gago habría llegado a un acuerdo de palabra con la U.

Fernando Gago habría llegado a un acuerdo de palabra con la U. A la espera del anuncio: Se espera que Azul Azul confirme al nuevo entrenador en los próximos días.

¿Crees que Fernando Gago es el entrenador que necesita la U de Chile para enmendar el rumbo y ser protagonista este 2026? Comenta junto a nosotros en Al Aire Libre.