Octavio Rivero rompió el silencio en U de Chile: el futbolista se descargó tras sufrir una grave lesión de rodilla que lo obligará a someterse a una cirugía y lo tendrá un largo tiempo fuera y, principalmente, por los comentarios que se han hecho por su supuesta condición física antes de fichar en los Azules.

Rivero se mostró muy molesto y se dio el tiempo para dar detalles de cuando sufrió el problema físico y el plazo estimado que tiene para recuperarse antes de volver a las cancha en la escuadra universitaria.

¿Por qué se molestó Octavio Rivero tras sufrir seria lesión en U de Chile?

Octavio Rivero conversó con TNT Sports Chile y aseguró estar molesto por las informaciones erradas que se han entregado sobre el origen de su lesión. El uruguayo dejó en claro que cuando fichó en U de Chile estaba sano.

“Se ha hablado mucho. Hoy en día cualquiera que tenga un micrófono puede decir cosas. En vez de informar, desinforman. Dijeron que yo llegué lesionado acá y la verdad me parece una falta de respeto hacia el club, el cuerpo médico y hacia mí“, señaló el exColo Colo.

“Yo me hice revisiones en Uruguay y una vez llegado acá igual, entonces molesta un poco lo que se dice. Yo sufrí la lesión en Perú, en el partido amistoso (contra Universitario), y después de ahí se ha tratado de manejar el tema, viendo si se podía evitar la cirugía con distintos tipos de tratamiento. Hemos buscado una solución, pero lamentablemente me han dado la noticia de que la operación es inevitable”, añadió.

“No tiene nada que ver con otras lesiones que he sufrido. Es una lástima. Uno cuando llega a un lugar nuevo llega con mucha expectativa e ilusión”, sentenció.

¿Cuánto tiempo estará fuera de las canchas Octavio Rivero en U de Chile?

El propio Octavio Rivero dio a conocer los plazos de recuperación que él maneja , luego de conversar con los médicos de U de Chile antes de someterse a una cirugía.

“Se habla de entre tres a seis meses, dependiendo un poco igual de la evolución, porque hay un margen grande igual. La segunda parte del año ojalá pueda estar disponible para ayudar al equipo, que es lo que más quiero”, sostuvo.

Con esto, Rivero se pierde, al menos, todo lo que queda de primer semestre y depende de su progreso si es que estará disponible toda la segunda parte del año o solo un período corto de tiempo.