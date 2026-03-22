Fernando Gago se puso manos a la obra desde el primer día. El sábado por la mañana, el flamante DT de Universidad de Chile comandó su primer entrenamiento en el Centro Deportivo Azul junto a su nuevo cuerpo técnico —Fabricio Coloccini como ayudante de campo y Roberto Luzzi como preparador físico—, a 72 horas del segundo partido de la Copa de la Liga contra Unión La Calera en el Estadio Nacional.

La gran noticia del primer día es doble: los defensores Matías Zaldivia y Bianneider Tamayo se reintegraron a los trabajos del plantel, dejando atrás las molestias físicas que los habían alejado de las canchas. El contexto no podría ser más urgente: la U empató 2-2 ante Deportes La Serena el jueves en el debut de la Copa de la Liga, con Gago como espectador desde la tribuna, y ya acumula solo un punto de tres posibles.

Primer día al mando de Fernando Gago ✅🤘🏼 pic.twitter.com/rDNLeuuGLd — Universidad de Chile (@udechile) March 21, 2026

¿Cuándo podrían jugar Zaldivia y Tamayo con Gago?

Los dos defensores ya estaban en el campo el sábado. Gago evaluará su evolución en los entrenamientos del domingo y el lunes para determinar si están listos para el martes 24 ante Unión La Calera. Según informó Marcelo Díaz en Balong: “Debería volver Matías Zaldivia y me dijeron que Bianneider Tamayo estaba en reintegro”. Si alguno no da las garantías físicas, Gago no arriesgará y esperará al tercer partido ante Audax Italiano.

Zaldivia, de 35 años, es el central más experimentado del plantel. Su presencia le daría a Gago una salida limpia con el balón desde atrás, uno de los pilares del sistema que el Pintita quiere implementar.

🏥 ¿Qué jugadores siguen lesionados en Universidad de Chile?

Con el alta de Zaldivia y Tamayo, el hospital azul reduce su lista, pero todavía tiene tres bajas importantes:

Lucas Assadi : lesión en el tobillo izquierdo, regreso esperado para el 5 de abril

: lesión en el tobillo izquierdo, regreso esperado para el 5 de abril Charles Aránguiz : recuperación muscular, sin fecha confirmada

: recuperación muscular, sin fecha confirmada Octavio Rivero: molestia física pendiente de revisión



📅 ¿Cuándo juega U de Chile vs Unión La Calera en la Copa de la Liga?

El partido se disputa el martes 24 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Nacional. Será el debut oficial de Fernando Gago en la banca azul.

En resumen