Fernando Gago se puso manos a la obra desde el primer día. El sábado por la mañana, el flamante DT de Universidad de Chile comandó su primer entrenamiento en el Centro Deportivo Azul junto a su nuevo cuerpo técnico —Fabricio Coloccini como ayudante de campo y Roberto Luzzi como preparador físico—, a 72 horas del segundo partido de la Copa de la Liga contra Unión La Calera en el Estadio Nacional.
La gran noticia del primer día es doble: los defensores Matías Zaldivia y Bianneider Tamayo se reintegraron a los trabajos del plantel, dejando atrás las molestias físicas que los habían alejado de las canchas. El contexto no podría ser más urgente: la U empató 2-2 ante Deportes La Serena el jueves en el debut de la Copa de la Liga, con Gago como espectador desde la tribuna, y ya acumula solo un punto de tres posibles.
Primer día al mando de Fernando Gago ✅🤘🏼 pic.twitter.com/rDNLeuuGLd— Universidad de Chile (@udechile) March 21, 2026
¿Cuándo podrían jugar Zaldivia y Tamayo con Gago?
Los dos defensores ya estaban en el campo el sábado. Gago evaluará su evolución en los entrenamientos del domingo y el lunes para determinar si están listos para el martes 24 ante Unión La Calera. Según informó Marcelo Díaz en Balong: “Debería volver Matías Zaldivia y me dijeron que Bianneider Tamayo estaba en reintegro”. Si alguno no da las garantías físicas, Gago no arriesgará y esperará al tercer partido ante Audax Italiano.
Zaldivia, de 35 años, es el central más experimentado del plantel. Su presencia le daría a Gago una salida limpia con el balón desde atrás, uno de los pilares del sistema que el Pintita quiere implementar.
🏥 ¿Qué jugadores siguen lesionados en Universidad de Chile?
Con el alta de Zaldivia y Tamayo, el hospital azul reduce su lista, pero todavía tiene tres bajas importantes:
- Lucas Assadi: lesión en el tobillo izquierdo, regreso esperado para el 5 de abril
- Charles Aránguiz: recuperación muscular, sin fecha confirmada
- Octavio Rivero: molestia física pendiente de revisión
📅 ¿Cuándo juega U de Chile vs Unión La Calera en la Copa de la Liga?
El partido se disputa el martes 24 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Nacional. Será el debut oficial de Fernando Gago en la banca azul.
En resumen
- Los defensores Matías Zaldivia y Bianneider Tamayo se reintegraron a los trabajos del plantel, siendo los grandes regresos para el técnico argentino.
- Gago evaluará su estado físico el domingo y lunes para decidir si están disponibles para el martes 24 de marzo ante Unión La Calera, debut oficial del Pintita en banca.
- Siguen lesionados: Lucas Assadi (tobillo, regresa el 5 de abril), Charles Aránguiz (muscular, sin fecha) y Octavio Rivero (pendiente de revisión).