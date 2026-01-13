Javier Méndez aún no pisa la cancha con la camiseta de Colo Colo, pero ya entendió dónde está. El defensor uruguayo aterrizó en Macul y, sin rodeos, dejó claro que hay partidos que se juegan distinto. En el Cacique, ese mensaje no pasa inadvertido.

Lejos del discurso de adaptación progresiva, Méndez habló desde la experiencia. No necesitó instalar promesas ni hablar de procesos largos: puso el foco en el Superclásico y en lo que significa competir cuando el contexto aprieta.

⚽ Recién llegado a Colo Colo: Méndez enciende el Superclásico con la U

El zaguero no escondió su preferencia. Para él, los clásicos no son una excepción en el calendario, sino el escenario ideal para medir carácter. Así lo dijo sin matices: “Si a mí me dan a elegir, prefiero jugar todos los fines de semana clásicos”.

Esa mentalidad es la que trae al plantel albo. Méndez entiende que el duelo ante Universidad de Chile suma mucho más que tres puntos. Marca jerarquías, instala liderazgos y deja huella temprana en el camarín y en la tribuna: “Son esa calidad de partido que el jugador siente y quiere ganar, porque transciende mucho y genera expectativa”, explicó.

🔥 Un mensaje para que el hincha se ilusione

En Colo Colo saben que el Superclásico aparece temprano y que ese partido suele condicionar estados de ánimo. Para Méndez, lejos de ser una presión, es una oportunidad. “Ojalá llegue pronto, ojalá podamos ganarlo y poder darle esa alegría primero a nuestra gente”, lanzó, poniendo al hincha en el centro del mensaje.

En un plantel que busca solidez defensiva y personalidad, su discurso suma antes incluso del debut. No pidió tiempo ni margen de error. “Tengo motivos de prepararme de la mejor manera porque es la clase de partido que realmente a mí me gusta jugar todo y ganar todo”, sentenció.

📅 ¿Cuándo se jugará el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile?

El duelo más importante del fútbol chileno se jugará el fin de semana de fines de febrero y de comienzo de marzo. Aún no está confirmada la fecha exacta, pero Colo Colo será el local en el Estadio Monumental, por lo que será el momento de que Javier Méndez el objetivo de vencer al clásico rival.