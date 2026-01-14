Leandro Fernández no tardó nada en anotar un gol tras su salida de U de Chile: el delantero trasandino marcó en su debut con la camiseta de Argentinos Juniors, demostrando que sigue vigente pese a haber sido descartado por los Azules.

Esto vuelve a instalar la duda sobre si fue acertada o no la decisión del director técnico Francisco “Paqui” Meneghini, quien optó por no contar con el jugador pese a su buen rendimiento, en líneas generales, en los tres años que estuvo en la U.

📹 Así fue el golazo de Leandro Fernández en su debut en Argentinos Juniors

Argentinos Juniors jugó dos partidos amistosos de pretemporada ante Vélez Sarsfield, a puertas cerradas: en uno de ellos igualaron 2-2 y uno de los tantos fue anotado con gran categoría por Leandro Fernández.

Fernández vio al arquero adelantado y, con enorme calidad, sacó un “globito” que se metió en la portería rival. Un tremendo gol que fue aplaudido por sus compañeros por la gran factura de la anotación y porque ven cómo se van materializando las grandes expectativas que hay en el jugador.

En este compromiso también vio acción el portero chileno Brayan Cortés.

Lea y Argentinos Juniors jugarán la Copa Libertadores en este 2026. Ingresa a la segunda ronda (la penúltima previa a la fase de grupos) en la que enfrentará a SC Barcelona entre el 18 y 25 de febrero, partiendo en Ecuador y terminando en tierras trasandinas.

👀 Así fue el paso de Leandro Fernández en U de Chile

Leandro Fernández estuvo tres temporadas en U de Chile, entre 2023 y 2025. Jugó 100 partidos, anotando 33 goles y entregó 23 asistencias, participando en total en 56 anotaciones. Además, registró 29 tarjetas amarillas y dos rojas, en una faceta que viene incluida en esta gran futbolista.

Además, ganó dos títulos en la U: Copa Chile en 2024 y la Supercopa 2025. También fue parte de la gran campaña del Campeonato Nacional 2024 (subcampeón en una estrecha definición con Colo Colo) y de la Copa Sudamericana 2025 (llegando a semifinales, algo que el club no conseguía hace 14 años).