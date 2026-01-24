Universidad de Chile cerrará su pretemporada en Lima y, en la antesala del amistoso frente a Universitario, uno de sus refuerzos quedó momentáneamente bajo el foco mediático. Octavio Rivero fue consultado por la prensa local debido a un interés previo del club peruano que nunca terminó de tomar forma.

El delantero uruguayo llegó a Perú como parte de la delegación azul y accedió sin inconvenientes a responder preguntas en el aeropuerto. Entre ellas, apareció una vinculada al último mercado de pases y a la opción de haber vestido la camiseta de Universitario, situación que generó expectación en medios limeños.

Rivero optó por un tono sobrio y aclaratorio, marcando distancia con cualquier versión de negociación avanzada y dejando en claro que el tema no pasó por él directamente.

⚽ La aclaración de Octavio Rivero en Lima

El registro fue difundido por Jax Latin Media, medio que captó el momento exacto en que el atacante fue consultado por la opción de llegar al elenco crema: “A mí no me llegó nada”, señaló de entrada. Luego precisó: “Sé que hablaron con mi representante, pero no sé en qué quedó”.

En en el Romántico Viajero el tema no generó mayor ruido. Desde el club siempre entendieron que Rivero era un jugador seguido por otros equipos, pero desde el mercado pasado que estaba la voluntad del delantero de recalar en La Cisterna.

🔵 Rivero enfocado en la U y en el cierre de la pretemporada

Más allá de la consulta puntual, Rivero se mantiene enfocado en lo deportivo. El duelo ante Universitario asoma como una prueba relevante para el cuerpo técnico, pensando en el inicio oficial de la temporada 2026.

El charrúa es carta para ser titular esta noche ante Universitario, en un partido que se disputará a partir de las 22:45 horas de Chile.