La conformación del plantel de U de Chile para este 2026 parece estar lejos de llegar a su fin con posibles nuevas incorporaciones en este mercado de pases, y aunque los azules han tenido como prioridad reforzar su ataque con las llegadas de Eduardo Vargas y posiblemente de Juan Martín Lucero y Octavio Rivero, en las últimas horas asomó una oportunidad de mercado con un nombre que ya ha sido tenido en cuenta en anteriores ventanas y vuelve a asomar en el horizonte del club laico.

Es desde el fútbol mexicano que el nombre de Igor Lichnovsky vuelve a posicionarse en el radar de la U como posible fichaje en un mercado, esto porque en el Club América dieron a entender que en esta pasada es bien probable que el formado en la escuadra universitaria deba buscar nuevo equipo para la temporada 2026.

⚽ En América dan por cerrado el ciclo de Lichnovsky ¿Lo buscará la U?

El panorama de Lichnovsky en América venía siendo complejo luego de que durante 2025 sufriera una importante lesión de la que no pudo volver a plenitud, teniendo un segundo semestre bastante irregular con las Águilas además de ciertas polémicas, como que haya trascendido que no quiso bajarse el sueldo y tampoco aceptar ofertas de otros elencos en el anterior mercado, lo que ahora detonó que existiese una presión pública para llevar a su salida del club.

Fue el propio entrenador brasileño André Jardine quien apuntó la decisión de dar término a la estadía de Lichnovsky en la escuadra americanista. “Es el momento para que Igor busque otro camino para su carrera, sin desconocerlo por su aporte. Hay que ser fríos y analizar lo que el club necesita. Hablé con él en las vacaciones; a veces toca dar las malas noticias”, expresó previo al debut que tendrá la escuadra “Crema” en el Clausura mexicano.

“Hay que entender que lo mejor para el club en este momento era este movimiento, que ya está hecho. Seguramente va a encontrar la felicidad en otro club. Es un gran futbolista, que tiene sus virtudes, pero hoy, por el elenco que tenemos y la introspección que hice, imaginando el equipo que quiero ver, llegué a la conclusión de que era muy importante sacar un central”, subrayó Jardine, dejando en claro que el otrora seleccionado chileno ya no pertenece más al América y deberá encontrar nuevo club este 2026, por lo que no sería de extrañar que desde U de Chile volviesen a buscarlo para poder potenciar su línea defensiva en vista de los desafíos que tendrán este cargado año.

Igor Lichnovsy vuelve a aparecer como una oportunidad de mercado para la U/ © IMAGO

📊 Los números de Igor Lichnovsky en Club América

Desde su llegada a mediados de 2024 a América hasta el fin del pasado Apertura mexicano el chileno Igor Lichnovsky dejó números importantes incluso con la lesión que lo afectó en su pasar por el club de la Ciudad de México.