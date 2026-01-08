La U de Chile ha tenido una semana convulsionada. Los azules arrancaron oficialmente la pretemporada el pasado lunes, cuando los jugadores se pusieron por primera vez a disposición de Francisco Meneghini, nuevo director técnico del equipo.

Y si bien ‘Paqui’ lleva solo algunas prácticas al mando del plantel, ya tomó decisiones importantes respecto a la conformación de la plantilla de cara a la temporada que se avecina.

Una de las medidas que más ha dado qué hablar es la exclusión de Leandro Fernández, quien no está considerado para el 2026, por lo que dejará el club. Misma situación de otros jugadores, los cuales se convirtieron en los primeros cortados del DT.

😮 U de Chile toma drástica medida con un cortado de Meneghini

Por ahora son seis los jugadores cortados de Francisco Meneghini en la U de Chile: Jeisson Fuentealba, Renato Huerta, Flavio Moya, Leandro Fernández, Antonio Díaz, David Retamal y Sebastián Rodríguez.

Este último llegó como refuerzo a mitad del 2025, sin embargo, no convenció a Meneghini, por lo que dejará la institución para liberar un cupo de extranjero y así dejar el camino libre al arribo de nuevas incorporaciones.

En ese contexto, el periodista César Luis Merlo reveló que el ‘Bigote’ acordó la rescisión de su contrato con el Romántico Viajero, la cual firmará en los próximos días y se convertirá en agente libre.

🚨Sebastián Rodríguez acordó la rescisión y dejará de ser futbolista de la U de Chile.

*️⃣El uruguayo la firmará en los próximos días y será agente libre. pic.twitter.com/zVpQcNgyVl — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 8, 2026

🔵 Los números de Sebastián Rodríguez en la U de Chile

Sebastián Rodríguez arribó a la U de Chile a mediados del 2025 como el reemplazante de Gonzalo Montes, quien dejó a los azules en medio de los cuestionamientos por su rendimiento.

Sin embargo, Rodríguez corrió una suerte similar a la de su compatriota en el equipo que entonces diría Gustavo Álvarez, puesto que no logró consolidarse y apenas vio acción en algunos partidos, principalmente viniendo desde la banca.

Así, el ‘Bigote’ solo sumó 354 minutos en 9 partidos con la camiseta de los estudiantiles, en los cuales no anotó ni aportó asistencias, y donde recibió 2 tarjetas amarillas.

🔗 Sigue a Al Aire Libre y no te pierdas ningún detalle del mercado de pases de la U de Chile.