Universidad de Chile sigue metida de lleno en el mercado de pases con el objetivo claro de encontrar a su nuevo delantero para este 2026. La dirigencia ya envió una oferta concreta y espera por una respuesta positiva. Pero el panorama no es tan simple: el club del jugador arrastra una deuda millonaria y, mientras se define esa situación, desde Colombia apareció un nuevo actor que amenaza con cambiar los planes.

Los azules no están solos en la carrera. Pese a presentar la primera oferta formal, ahora deben lidiar con factores externos que podrían influir en la decisión del atacante.

🔴 Octavio Rivero recibió oferta de U de Chile, pero aún no es libre

Según reveló el programa El Kamerino de Radio KCH de Ecuador, Octavio Rivero reclama una deuda de cerca de 500 mil dólares con Barcelona SC. El jugador ya notificó formalmente la situación al club, y ahora espera el pago para resolver su futuro inmediato. “Tiene entre 12 a 15 días para que se le cancele lo que se le adeuda”, detallaron en el espacio radial.

En paralelo, U de Chile ya hizo su jugada. Desde el mismo programa confirmaron que llegó a las oficinas de Barcelona SC una oferta formal por un millón de dólares desde el club chileno, con la intención clara de cerrar el traspaso cuanto antes. “Su intención es buscar una salida que beneficie a ambas partes. Si me preguntan, se venderá”, dijeron.

Pero, hasta ahora, no se ha concretado ningún pago. Y sin el dinero transferido ni la deuda saldada, la transferencia sigue en pausa.

🇨🇴 Desde Colombia también siguen al delantero

La situación contractual de Rivero despertó alertas más allá del fútbol chileno. Desde Colombia ya manifestaron interés por el jugador, aunque por ahora no se ha presentado una oferta formal como la de Universidad de Chile.

El club que lo sigue de cerca sería Atlético Nacional, escuadra que ya había sondeado al delantero hace meses, pero que ahora vuelve a la carga al ver que su situación está en un punto de inflexión. La jugada de la U fue clara y concreta. La duda es si alcanzará o si el conflicto económico abrirá la puerta para un tercer camino.

⚽ ¿Qué necesita U de Chile para cerrar el fichaje?

El escenario es claro:

Rivero aún no recibe el pago de la deuda.

de la deuda. La U ya envió una oferta formal por su pase.

por su pase. Si el club ecuatoriano paga, puede retenerlo o venderlo.

Si no paga, Rivero podría solicitar su libertad contractual.

En ese contexto, Universidad de Chile depende más de Barcelona SC que del propio jugador. Y mientras el reloj corre, el interés desde Colombia agrega presión al cierre.