Audax Italiano y Unión La Calera igualaron 1-1 este sábado en el estadio Bicentenario de La Florida por la cuarta fecha de la Copa de la Liga, en un resultado que mantuvo a ambos elencos en la parte alta del Grupo D con 7 puntos. El encuentro se resolvió recién en los minutos finales, con dos goles que cambiaron por completo el cierre del compromiso.

El partido tenía una carga especial por su impacto directo en la lucha por el liderato, ya que el resultado condicionaba lo que pueda hacer Universidad de Chile en su visita a Deportes La Serena. Con este empate, audinos y cementeros siguen compartiendo la cima, aunque le trasladaron toda la presión al cuadro azul, que deberá responder para no perder terreno en la tabla.

Los goles de Audax Italiano vs Unión La Calera por la Copa de la Liga

El marcador recién se abrió a los 84 minutos, cuando Kevin Méndez apareció por el sector derecho y definió con un derechazo para poner el 1-0 parcial en favor de Unión La Calera, silenciando momentáneamente al público en La Florida.

Cuando parecía que los cementeros se quedaban con los tres puntos, Audax reaccionó en el cierre. A los 90 minutos, tras un tiro de esquina servido al área, Michael Vadulli aprovechó un rebote y con un remate al ángulo, marcó el 1-1 definitivo, desatando la celebración local y dejando sin premio completo al cuadro visitante.

Fue un desenlace que reflejó lo equilibrado del trámite. Durante gran parte del partido, ambos equipos alternaron el control del balón, pero carecieron de profundidad en los metros finales.

¿Qué deja este empate en el Grupo D?

El resultado dejó a Audax Italiano y Unión La Calera con 7 unidades, ambos instalados como líderes del Grupo D, a la espera de lo que haga Universidad de Chile, que debe enfrentar a Deportes La Serena en el estadio La Portada a partir de las 15:00 horas.

En la próxima fecha, Audax Italiano deberá visitar a Deportes La Serena por la quinta jornada de la Copa de la Liga el 9 de mayo a las 15:00 horas. Unión La Calera, en tanto, recibirá a Universidad de Chile en el estadio Nicolás Chahuán Nazar el 10 de mayo, también a las 15:00 horas.

Así quedó la Tabla del Grupo D en la Copa de la Liga