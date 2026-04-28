Audax Italiano rescató un valioso punto en Argentina por la Copa Sudamericana 2026: igualó 1-1 en los descuentos ante Barracas Central y salvó un duelo en el que mereció antes convertir un gol, aunque su impericia se lo había impedido.

Con este resultado, el elenco itálico quedó líder del Grupo G del torneo con cuatro puntos, los mismos que tiene Olimpia, escuadra que este jueves enfrenta a Vasco da Gama en Paraguay con la posibilidad de escaparse.

Los goles de Barracas Central vs Audax Italiano por la Copa Sudamericana 2026

Barracas Central se puso en ventaja en los 42 minutos con un gol histórico, ya que se trata de su primer tanto en torneos internacionales (está jugando por primera vez una copa continental y sus dos partidos anteriores fueron 0-0). El autor de la conquista fue Rodrigo Bogarín con un disparo desde la medialuna del área en el que dio la impresión que algo más pudo hacer el arquero Tomás Ahumada de Audax Italiano, pese a lo ajustado del remate.

En el segundo tiempo ambos elencos salieron a dañarse. Primero un lanzamiento al palo del elenco dueño de casa y posteriormente un lanzamiento en gran posición de Diego Coelho para el elenco audino, el que se fue por sobre el travesaño. Todo esto antes de los 10 minutos.

En los 74′ llegó una inmejorable posibilidad para la escuadra itálica con un penal. Fue falta del portero Juan Espínola sobre Marcelo Ortiz, golpeándolo a la hora de salir a acortar un centro. No obstante, el golero pagó su error atajando el lanzamiento desde los 12 pasos de Rodrigo Cabral, quien remató a la derecha del guardameta, quien con un manotazo salvó su portería.

De ahí en más, Audax se fue con todo y se fue acercando a la igualdad: dos veces lo tuvo Diego Coelho, primero recibiendo un centro desde la derecha en el que se le anticipó el defensa Kevin Jappert y luego con un cabezazo al primer palo en el que estuvo notable otra vez el arquero Espínola, el que con una reacción felina se mandó una de las tapadas de la semana en la Copa Sudamericana.

Pero tanto va el cántaro al agua que termina por romperse: Favian Loyola sacó un violento tiro con zurda que se metió prácticamente en el ángulo de Barracas Central, decretando el empate definitivo (90+5′), pese a que Giovani Chiaverano tuvo una gran posibilidad minutos después, con una acción personal en la que tuvo cahnce de habilitar a dos compañeros, pero que terminó perdiendo por jugarse la personal.

Estadísticas de Barracas Central vs Audax Italiano por la Copa Sudamericana 2026

Copa Sudamericana Grp. G – 2026 DÍA DE PARTIDO 3
Barracas Central
28/04/2026 20:00
1
1
Half Time : 1 0
Finalizado
Audax Italiano
  • Rodrigo Bogarin 41′
  • Favian Loyola 90′
  • Summary
  • Comments
  • Lineups
  • Match Stats
90 + 5 ‘
Audax Italiano
Gol regular : Favian Loyola
41 ‘
Barracas Central
Gol regular : Rodrigo Bogarin
[ +3 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Rodrigo Bogarin!
El árbitro da inicio al encuentro.
Barracas Central
3-4-2-1
Juan Espinola 1
Juan
Espinola
Kevin Jappert 14
Kevin
Jappert
Fernando Tobio 32
Fernando
Tobio
Nicolas Demartini 31
Nicolas
Demartini
Damian Alberto Martinez 4
Damian
Alberto
Martinez
Rodrigo Bogarin 28
Rodrigo
Bogarin
Ivan Tapia 10
Ivan
Tapia
Rodrigo Insua 6
Rodrigo
Insua
Gonzalo Maroni 33
Gonzalo
Maroni
Norberto Briasco 11
Norberto
Briasco
Jhonatan Candia 20
Jhonatan
Candia
  • Entrenador
  • 0
    Ruben Dario Insua
  • Suplentes
  • 30
    Marcelo Mino
  • 37
    Gaston Campi
  • 2
    Nicolas Capraro
  • 18
    Manuel Duarte
  • 21
    Lucas Emanuel Gamba
  • 16
    Ivan Guaraz
  • 5
    Dardo Federico Miloc
  • 9
    Gonzalo Morales
  • 8
    Tomas Porra
  • 79
    Maximiliano Puig
  • 15
    Yonatthan Rak
  • 24
    Enzo Taborda
Audax Italiano
3-4-1-2
Tomas Ahumada 1
Tomas
Ahumada
Enzo Ferrario 13
Enzo
Ferrario
Marcelo Ortiz 29
Marcelo
Ortiz
Daniel Pina 4
Daniel
Pina
Paolo Guajardo 7
Paolo
Guajardo
Vicente Zenteno 2
Vicente
Zenteno
Marco Collao 8
Marco
Collao
Esteban Matus 23
Esteban
Matus
Michael Fuentes 27
Michael
Fuentes
Rodrigo Cabral 10
Rodrigo
Cabral
Giovani Chiaverano 21
Giovani
Chiaverano
  • Entrenador
  • 0
    Gustavo Lema
  • Suplentes
  • 25
    Pedro Garrido
  • 30
    Joel Ahumada
  • 12
    Cristobal Pina
  • 9
    Diego Coelho
  • 20
    Martin Jimenez
  • 17
    Favian Loyola
  • 14
    Diego Monreal
  • 35
    Raimundo Rebolledo
  • 6
    Mario Sandoval
  • 22
    Martin Valdes
  • 19
    Tomas Leyton
  • 15
    Tomas Cayuqueo
0
Faltas Cometidas
0
0
Fuera de Juego
0
0
Posesión de Balón
70
0
Tarjetas Amarillas
0
0
Tiros Fuera
1
0
Tiros a Puerta
0
0
Corners
0
0
Tarjetas Rojas
0
0
Penaltis
0
0
Tiros Libres
0
0
Paradas
0
0
Tiros Fuera 1ª Mitad
1
0
Tiros Fuera 2ª Mitad
0
0
Tiros a Puerta 1ª Mitad
0
0
Tiros a Puerta 2ª Mitad
0
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
0
Fuera de Juego 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
0
0
Corners 1ª Mitad
0
0
Corners 2ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
0
Faltas Cometidas 1ª Mitad
0
0
Faltas Cometidas 2ª Mitad
0
1
Saques de Portería

¿Cuándo vuelve a jugar Audax Italiano?

El próximo desafío de Audax Italiano ante Unión La Calera en el estadio Bicentenario de La Florida por la Copa de la Liga 2026. Este partido está programado para este sábado 2 de mayo a las 12:30 horas.

Por Copa Sudamericana el siguiente duelo será la semana que viene: el 6 de mayo a las 18:00 horas ante Vasco da Gama, también en La Florida.

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