Audax Italiano rescató un valioso punto en Argentina por la Copa Sudamericana 2026: igualó 1-1 en los descuentos ante Barracas Central y salvó un duelo en el que mereció antes convertir un gol, aunque su impericia se lo había impedido.

Con este resultado, el elenco itálico quedó líder del Grupo G del torneo con cuatro puntos, los mismos que tiene Olimpia, escuadra que este jueves enfrenta a Vasco da Gama en Paraguay con la posibilidad de escaparse.

Los goles de Barracas Central vs Audax Italiano por la Copa Sudamericana 2026

Barracas Central se puso en ventaja en los 42 minutos con un gol histórico, ya que se trata de su primer tanto en torneos internacionales (está jugando por primera vez una copa continental y sus dos partidos anteriores fueron 0-0). El autor de la conquista fue Rodrigo Bogarín con un disparo desde la medialuna del área en el que dio la impresión que algo más pudo hacer el arquero Tomás Ahumada de Audax Italiano, pese a lo ajustado del remate.

En el segundo tiempo ambos elencos salieron a dañarse. Primero un lanzamiento al palo del elenco dueño de casa y posteriormente un lanzamiento en gran posición de Diego Coelho para el elenco audino, el que se fue por sobre el travesaño. Todo esto antes de los 10 minutos.

En los 74′ llegó una inmejorable posibilidad para la escuadra itálica con un penal. Fue falta del portero Juan Espínola sobre Marcelo Ortiz, golpeándolo a la hora de salir a acortar un centro. No obstante, el golero pagó su error atajando el lanzamiento desde los 12 pasos de Rodrigo Cabral, quien remató a la derecha del guardameta, quien con un manotazo salvó su portería.

De ahí en más, Audax se fue con todo y se fue acercando a la igualdad: dos veces lo tuvo Diego Coelho, primero recibiendo un centro desde la derecha en el que se le anticipó el defensa Kevin Jappert y luego con un cabezazo al primer palo en el que estuvo notable otra vez el arquero Espínola, el que con una reacción felina se mandó una de las tapadas de la semana en la Copa Sudamericana.

Pero tanto va el cántaro al agua que termina por romperse: Favian Loyola sacó un violento tiro con zurda que se metió prácticamente en el ángulo de Barracas Central, decretando el empate definitivo (90+5′), pese a que Giovani Chiaverano tuvo una gran posibilidad minutos después, con una acción personal en la que tuvo cahnce de habilitar a dos compañeros, pero que terminó perdiendo por jugarse la personal.

Estadísticas de Barracas Central vs Audax Italiano por la Copa Sudamericana 2026

Copa Sudamericana Grp. G – 2026 DÍA DE PARTIDO 3 Barracas Central 1 1 Half Time : 1 0 Finalizado Audax Italiano Rodrigo Bogarin 41′ Favian Loyola 90′ Summary

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Lineups

Match Stats 90 + 5 ‘ Audax Italiano Gol regular : Favian Loyola 41 ‘ Barracas Central Gol regular : Rodrigo Bogarin [ +3 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Rodrigo Bogarin! El árbitro da inicio al encuentro. Barracas Central Barracas Central 3-4-2-1 1 Juan

Espinola 14 Kevin

Jappert 32 Fernando

Tobio 31 Nicolas

Demartini 4 Damian

Alberto

Martinez 28 Rodrigo

Bogarin 10 Ivan

Tapia 6 Rodrigo

Insua 33 Gonzalo

Maroni 11 Norberto

Briasco 20 Jhonatan

Candia Entrenador

0 Ruben Dario Insua

Suplentes

30 Marcelo Mino



37 Gaston Campi



2 Nicolas Capraro



18 Manuel Duarte



21 Lucas Emanuel Gamba



16 Ivan Guaraz



5 Dardo Federico Miloc



9 Gonzalo Morales



8 Tomas Porra



79 Maximiliano Puig



15 Yonatthan Rak



24 Enzo Taborda

Audax Italiano Audax Italiano 3-4-1-2 1 Tomas

Ahumada 13 Enzo

Ferrario 29 Marcelo

Ortiz 4 Daniel

Pina 7 Paolo

Guajardo 2 Vicente

Zenteno 8 Marco

Collao 23 Esteban

Matus 27 Michael

Fuentes 10 Rodrigo

Cabral 21 Giovani

Chiaverano Entrenador

0 Gustavo Lema

Suplentes

25 Pedro Garrido



30 Joel Ahumada



12 Cristobal Pina



9 Diego Coelho



20 Martin Jimenez



17 Favian Loyola



14 Diego Monreal



35 Raimundo Rebolledo



6 Mario Sandoval



22 Martin Valdes



19 Tomas Leyton



15 Tomas Cayuqueo

0 Faltas Cometidas 0 0 Fuera de Juego 0 0 Posesión de Balón 70 0 Tarjetas Amarillas 0 0 Tiros Fuera 1 0 Tiros a Puerta 0 0 Corners 0 0 Tarjetas Rojas 0 0 Penaltis 0 0 Tiros Libres 0 0 Paradas 0 0 Tiros Fuera 1ª Mitad 1 0 Tiros Fuera 2ª Mitad 0 0 Tiros a Puerta 1ª Mitad 0 0 Tiros a Puerta 2ª Mitad 0 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 0 0 Fuera de Juego 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 0 0 Corners 1ª Mitad 0 0 Corners 2ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 0 Faltas Cometidas 1ª Mitad 0 0 Faltas Cometidas 2ª Mitad 0 1 Saques de Portería

¿Cuándo vuelve a jugar Audax Italiano?

El próximo desafío de Audax Italiano ante Unión La Calera en el estadio Bicentenario de La Florida por la Copa de la Liga 2026. Este partido está programado para este sábado 2 de mayo a las 12:30 horas.

Por Copa Sudamericana el siguiente duelo será la semana que viene: el 6 de mayo a las 18:00 horas ante Vasco da Gama, también en La Florida.