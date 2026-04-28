Audax Italiano rescató un valioso punto en Argentina por la Copa Sudamericana 2026: igualó 1-1 en los descuentos ante Barracas Central y salvó un duelo en el que mereció antes convertir un gol, aunque su impericia se lo había impedido.
Con este resultado, el elenco itálico quedó líder del Grupo G del torneo con cuatro puntos, los mismos que tiene Olimpia, escuadra que este jueves enfrenta a Vasco da Gama en Paraguay con la posibilidad de escaparse.
Los goles de Barracas Central vs Audax Italiano por la Copa Sudamericana 2026
Barracas Central se puso en ventaja en los 42 minutos con un gol histórico, ya que se trata de su primer tanto en torneos internacionales (está jugando por primera vez una copa continental y sus dos partidos anteriores fueron 0-0). El autor de la conquista fue Rodrigo Bogarín con un disparo desde la medialuna del área en el que dio la impresión que algo más pudo hacer el arquero Tomás Ahumada de Audax Italiano, pese a lo ajustado del remate.
En el segundo tiempo ambos elencos salieron a dañarse. Primero un lanzamiento al palo del elenco dueño de casa y posteriormente un lanzamiento en gran posición de Diego Coelho para el elenco audino, el que se fue por sobre el travesaño. Todo esto antes de los 10 minutos.
En los 74′ llegó una inmejorable posibilidad para la escuadra itálica con un penal. Fue falta del portero Juan Espínola sobre Marcelo Ortiz, golpeándolo a la hora de salir a acortar un centro. No obstante, el golero pagó su error atajando el lanzamiento desde los 12 pasos de Rodrigo Cabral, quien remató a la derecha del guardameta, quien con un manotazo salvó su portería.
De ahí en más, Audax se fue con todo y se fue acercando a la igualdad: dos veces lo tuvo Diego Coelho, primero recibiendo un centro desde la derecha en el que se le anticipó el defensa Kevin Jappert y luego con un cabezazo al primer palo en el que estuvo notable otra vez el arquero Espínola, el que con una reacción felina se mandó una de las tapadas de la semana en la Copa Sudamericana.
Pero tanto va el cántaro al agua que termina por romperse: Favian Loyola sacó un violento tiro con zurda que se metió prácticamente en el ángulo de Barracas Central, decretando el empate definitivo (90+5′), pese a que Giovani Chiaverano tuvo una gran posibilidad minutos después, con una acción personal en la que tuvo cahnce de habilitar a dos compañeros, pero que terminó perdiendo por jugarse la personal.
Estadísticas de Barracas Central vs Audax Italiano por la Copa Sudamericana 2026
- Rodrigo Bogarin 41′
- Favian Loyola 90′
- Summary
- Comments
- Lineups
- Match Stats
Espinola
Jappert
Tobio
Demartini
Alberto
Martinez
Bogarin
Tapia
Insua
Maroni
Briasco
Candia
- Entrenador
-
0Ruben Dario Insua
- Suplentes
-
30Marcelo Mino
-
37Gaston Campi
-
2Nicolas Capraro
-
18Manuel Duarte
-
21Lucas Emanuel Gamba
-
16Ivan Guaraz
-
5Dardo Federico Miloc
-
9Gonzalo Morales
-
8Tomas Porra
-
79Maximiliano Puig
-
15Yonatthan Rak
-
24Enzo Taborda
Ahumada
Ferrario
Ortiz
Pina
Guajardo
Zenteno
Collao
Matus
Fuentes
Cabral
Chiaverano
- Entrenador
-
0Gustavo Lema
- Suplentes
-
25Pedro Garrido
-
30Joel Ahumada
-
12Cristobal Pina
-
9Diego Coelho
-
20Martin Jimenez
-
17Favian Loyola
-
14Diego Monreal
-
35Raimundo Rebolledo
-
6Mario Sandoval
-
22Martin Valdes
-
19Tomas Leyton
-
15Tomas Cayuqueo
¿Cuándo vuelve a jugar Audax Italiano?
El próximo desafío de Audax Italiano ante Unión La Calera en el estadio Bicentenario de La Florida por la Copa de la Liga 2026. Este partido está programado para este sábado 2 de mayo a las 12:30 horas.
Por Copa Sudamericana el siguiente duelo será la semana que viene: el 6 de mayo a las 18:00 horas ante Vasco da Gama, también en La Florida.