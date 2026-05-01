Unión La Calera confirmó este viernes el fichaje de Yonathan Andía, lateral derecho de 33 años con pasado en Universidad de Chile y la Selección Chilena. El Cachorro Andía llegará para reemplazar a Javier Saldías, quien fue diagnosticado con un tromboembolismo pulmonar y está fuera de las canchas sin fecha de retorno.

Lo llamativo del caso no es solo el regreso al profesionalismo: Andía había firmado semanas atrás con Iberia de Los Ángeles. Fue un movimiento inusual para un jugador con su trayectoria, sin embargo, nunca llegó a debutar. Tras participar en algunos entrenamientos con el plantel, decidió dar marcha atrás y aceptar la oferta del cuadro cementero.

¿Cuántos partidos jugó Andía en su primera etapa en La Calera?

El propio club respondió esa pregunta al anunciar el fichaje en redes sociales: “Luego de un importante recorrido en clubes de Primera División como Universidad de Chile y Deportes Iquique, Yonathan Andía volverá a vestir la camiseta de Unión La Calera”.

La institución recordó que el defensa estuvo tres temporadas en el club, período en el que acumuló más de 100 partidos y fue parte del plantel histórico que disputó la Copa Sudamericana 2019, primera participación internacional del club cementero en esa competencia. Es, por lo tanto, una cara conocida para la hinchada de La Calera y no una apuesta a ciegas.

¿Cuándo puede debutar con Unión La Calera?

Andía deberá esperar el término de la primera rueda del Campeonato Nacional para ser inscrito en el registro oficial de la Liga de Primera. Recién entonces podrá ser considerado por el técnico Martín Cicotello, quien asumió la conducción del equipo esta temporada.

Su último paso por el fútbol profesional fue en Deportes Limache durante 2025, donde disputó 21 partidos sin anotar goles ni entregar asistencias.