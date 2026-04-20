Universidad Católica recibe a Unión La Calera este lunes 20 de abril en el Claro Arena de Santiago, en el partido que cierra la Fecha 10 del Campeonato Nacional 2026.

Los Cruzados llegan como uno de los mejores equipos del torneo, mientras que los Cementeros pelean por salir del fondo de la tabla.

Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

U Católica vs U La Calera, minuto a minuto

La previa de U Católica vs U La Calera

Universidad Católica llega a este lunes de fútbol como el equipo más en alza del campeonato. Los Cruzados vienen de golear 6-1 a Palestino en el Claro Arena en la Fecha 8 y de vencer ajustadamente ante Audax Italiano 4-3 en un partidazo en la Fecha 9. Con 10 goles a favor en dos partidos, el equipo de Daniel Garnero muestra una vocación ofensiva y produce fútbol atractivo. Con 17 puntos en 9 partidos, la UC se ubica en los primeros puestos de la tabla y un triunfo esta noche los dejaría como líderes junto a Deportes Limache.

Unión La Calera llega en el extremo opuesto: afectada por la resta de 6 puntos aplicada por el Tribunal de Disciplina de la ANFP por el Caso Axel Encinas, los Cementeros rondan el fondo de la tabla con apenas 7 puntos. Sin embargo, los caleranos sorprendieron en la Fecha 9 con un triunfo 1-0 sobre Deportes Concepción que les permitió escapar del último lugar de la tabla de posiciones.

Formaciones de U Católica vs U La Calera

Formación de Universidad Católica

Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena; Jhojan Valencia; Clemente Montes, Matías Palavecino, Fernando Zuqui, Justo Giani; Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero

Formación de Unión La Calera

Nicolás Avellaneda; Christopher Díaz, Rodrigo Caceres, Nicolás Palma, Daniel Gutiérrez; Juan Manuel Requena, Joaquín Soto, Kevin Méndez, Bayron Oyarzo; Matías Campos López y Sebastián Saez. DT: Martín Cicotello.

¿Dónde ver U Católica vs U La Calera en vivo?

El duelo entre Universidad Católica y Unión La Calera se jugará este lunes 20 de abril a las 20:30 horas en el Claro Arena. El partido será transmitido exclusivamente por TNT Sports Premium y en la plataforma de streaming HBO Max, disponibles para todo Chile.

Así van en la Tabla de Posiciones U Católica y U La Calera