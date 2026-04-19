Universidad Católica y Unión La Calera se verán nuevamente las caras por el Campeonato Nacional 2026. Por la décima jornada de la competencia, el duelo se disputará el próximo lunes 20 de abril a las 20:30 horas en el Estadio Claro Arena.

El duelo entre Cruzados y Cementeros será clave para ambos y sus proyecciones en la división de honor del fútbol chileno, ya que los locales se encuentran en el tercer lugar con opciones de ser líderes, mientras que la visita lucha por salir de los puestos de descenso.

¿Dónde ver en vivo Universidad Católica vs Unión La Calera?

📺TV: TNT Sports Premium.

💻Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan U Católica vs Unión La Calera?

El enfrentamiento entre Cruzados y Cementeros, válido por la décima jornada del Campeonato Nacional 2026, se disputará el próximo lunes 20 de abril en el Estadio Claro Arena.

🗓️Fecha: 20 de abril.

⏰Hora: 20:30 horas.

🏟️Estadio: Claro Arena, Las Condes.

Árbitros del partido entre U Católica vs Unión La Calera

Árbitro: Nicolás Gamboa.

1er asistente: Alejandro Molina.

2do asistente: Claudio Urrutia.

Cuarto árbitro: Mario Salvo.

VAR: Juan Lara.

AVAR: Miguel Rocha.

¿Cómo llegan U Católica y Unión La Calera al partido?

Universidad Católica no podría llegar de mejor manera al duelo por la fecha 10 del Campeonato Nacional, ya que en la jornada pasada vencieron por 4-3 de forasteros a Audax Italiano, triunfo con el que quedaron terceros en la tabla de posiciones con 17 unidades. Además, los dirigidos por Daniel Garnero vencieron el pasado miércoles de visita a Cruzeiro por 2-1 por la Copa Libertadores 2026.

Mientras tanto, Unión La Calera lucha fecha a fecha con el castigo de seis puntos que lo hundió al final de la tabla. Es por ello que durante la fecha anterior vencieron como locales a Deportes Concepción por la cuenta mínima, y se posicionan penúltimos con siete puntos.

Probable formación Universidad Católica

Vicente Bernedo; Daniel González, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena; Jhojan Valencia; Clemente Montes, Matías Palavecino, Fernando Zuqui, Justo Giani; Fernando Zampedri.

Probable formación de Unión La Calera

Nicolás Avellaneda; Christopher Díaz, Rodrigo Caceres, Nicolás Palma, Daniel Gutiérrez; Matías Campos López, Juan Manuel Requena; Kevin Méndez, Joaquín Soto, Bayron Oyarzo; Sebastián Saez.