Coquimbo Unido batió a domicilio a Unión La Calera por 2-1 en un partido increíble en el estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar y se acercó a la zona alta de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2026, que está cursando su Fecha 11.

Los Piratas triunfaron en la agonía y quedaron sextos con 16 puntos, a cuatro del puntero Deportes Limache. Por su parte, los Cementeros se quedaron en zona de descenso con 10 unidades en el penúltimo lugar.

Los goles de U La Calera vs Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional 2026

El final fue infartante: el duelo estaba con ventaja de 1-0 para Coquimbo Unido cuando U La Calera lo empata en los descuentos gracias a Sebastián Sáez (90+3′) para sacar un valiosísimo empate en ese momento. No obstante, la alegría no duró nada, dado que un minuto después llegó el tanto de la victoria de Lucas Pratto en los 90+4′ con remate de distancia en el que tuvo algo de fortuna porque se desvió en un defensor del elenco local.

Antes había marcado Pablo Rodríguez para el elenco aurinegro (63′), con una gran aparición en el segundo palo tras centro-shot de Cristian Zavala. Es el primer tanto en el profesionalismo para este futbolista.

Estadísticas de U La Calera vs Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 11 Unión La Calera 1 2 Segunda parte Coquimbo Unido 90′ Christopher Diaz 6′

Bayron Oyarzo 36′

Daniel Gutierrez 45′

Sebastian Saez 52′

Joan Cruz 81′ Pablo Rodriguez 63′

Pablo Rodriguez 63′ 90′ Alejandro Maximiliano Camargo 21′

Alejandro Maximiliano Camargo 21′ Francisco Salinas 53′

Francisco Salinas 53′ Dylan Glaby 79′ Summary

Lineups

Match Stats

Team Stats 90 + 4 ‘ Coquimbo Unido Gol regular : 81 ‘ Unión La Calera Tarjeta amarilla : Joan Cruz 79 ‘ Coquimbo Unido Tarjeta amarilla : Dylan Glaby 77 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Salvador Cordero 77 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Sebastian Galani 74 ‘ Unión La Calera Sustitución entra : Cristian Gutierrez 74 ‘ Unión La Calera Sustitución sale : Nicolas Palma 74 ‘ Unión La Calera Sustitución entra : Maximiliano Fernandez 74 ‘ Unión La Calera Sustitución sale : Bayron Oyarzo 74 ‘ Unión La Calera Sustitución entra : Joan Cruz 74 ‘ Unión La Calera Sustitución sale : Joaquin Soto 71 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Lucas Pratto 71 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Nicolas Johansen 63 ‘ Coquimbo Unido Asistencia : Cristian Zavala 63 ‘ Coquimbo Unido Gol regular : Pablo Rodriguez 62 ‘ Unión La Calera Sustitución entra : Francisco Pozzo 62 ‘ Unión La Calera Sustitución sale : Matias Campos 61 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Dylan Glaby 61 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Alejandro Maximiliano Camargo 61 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Pablo Rodriguez 61 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Benjamin Chandia 61 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Luis Riveros 61 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Alejandro Azocar 53 ‘ Coquimbo Unido Tarjeta amarilla : Francisco Salinas 52 ‘ Unión La Calera Tarjeta amarilla : Sebastian Saez 45 + 2 ‘ Unión La Calera Tarjeta amarilla : Daniel Gutierrez 36 ‘ Unión La Calera Tarjeta amarilla : Bayron Oyarzo 21 ‘ Coquimbo Unido Tarjeta amarilla : Alejandro Maximiliano Camargo 6 ‘ Unión La Calera Tarjeta amarilla : Christopher Diaz Unión La Calera Unión La Calera 4-4-2 1 Nicolas

Avellaneda 25 Christopher

Diaz 6 Rodrigo

Caseres 3 Nicolas

Palma 27 Daniel

Gutierrez 10 Kevin

Mendez 24 Juan

Requena 29 Joaquin

Soto 7 Bayron

Oyarzo 11 Sebastian

Saez 19 Matias

Campos Entrenador

0 Martin Cicotello

Suplentes

12 Nelson Espinoza



4 Cristian Gutierrez



5 Camilo Moya



9 Francisco Pozzo



13 Alexander Pastene



18 Axel Encinas



20 Joan Cruz



26 Michael Maturana



30 Maximiliano Fernandez

Coquimbo Unido Coquimbo Unido 4-4-2 13 Diego

Sanchez 17 Francisco

Salinas 2 Benjamin

Gazzolo 26 Lukas

Soza 28 Sebastian

Cabrera 15 Cristian

Zavala 7 Sebastian

Galani 8 Alejandro

Maximiliano

Camargo 11 Alejandro

Azocar 9 Nicolas

Johansen 30 Benjamin

Chandia Entrenador

0 Hernan Caputto

Suplentes

1 Gonzalo Flores



5 Dylan Escobar



6 Dylan Glaby



10 Guido Vadala



12 Lucas Pratto



14 Salvador Cordero



18 Pablo Rodriguez



20 Martin Mundaca



27 Luis Riveros

6 Faltas Cometidas 12 1 Fuera de Juego 1 54 Posesión de Balón 46 5 Tarjetas Amarillas 3 2 Tiros Fuera 1 2 Tiros a Puerta 4 4 Corners 4 0 Tarjetas Rojas 0 6 Saques de Portería 8 0 Penaltis 0 12 Tiros Libres 7 3 Paradas 2 1 Tiros Fuera 1ª Mitad 0 1 Tiros Fuera 2ª Mitad 1 1 Tiros a Puerta 1ª Mitad 3 1 Tiros a Puerta 2ª Mitad 1 1 Fuera de Juego 1ª Mitad 1 0 Fuera de Juego 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 3 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 1 2 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 2 3 Corners 1ª Mitad 4 1 Corners 2ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 2 Faltas Cometidas 1ª Mitad 5 4 Faltas Cometidas 2ª Mitad 6 Last Confrontations COQ 2 – 0 UNI 02/11/2025 UNI 1 – 4 COQ 02/07/2025 COQ 2 – 1 UNI 08/06/2025 UNI 0 – 1 COQ 16/05/2025 COQ 0 – 0 UNI 02/11/2024

¿Cuándo vuelven a jugar U La Calera y Coquimbo Unido?

Unión La Calera vuelve a la cancha el sábado 2 de mayo a las 12:30 horas ante Audax Italiano en La Florida por la Copa de la Liga 2026, torneo que le puede servir para solidificar una idea de juego que le permita más adelante salir de la zona roja del torneo.

Coquimbo Unido juega este martes 28 de abril a las 22:00 horas ante Tolima en Colombia por la Copa de la Liga y después el fin de semana enfrenta a Colo Colo, el 3 de mayo a las 17:30 horas en duelo pendiente del Campeonato Nacional.