Coquimbo Unido batió a domicilio a Unión La Calera por 2-1 en un partido increíble en el estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar y se acercó a la zona alta de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2026, que está cursando su Fecha 11.

Los Piratas triunfaron en la agonía y quedaron sextos con 16 puntos, a cuatro del puntero Deportes Limache. Por su parte, los Cementeros se quedaron en zona de descenso con 10 unidades en el penúltimo lugar.

Los goles de U La Calera vs Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional 2026

El final fue infartante: el duelo estaba con ventaja de 1-0 para Coquimbo Unido cuando U La Calera lo empata en los descuentos gracias a Sebastián Sáez (90+3′) para sacar un valiosísimo empate en ese momento. No obstante, la alegría no duró nada, dado que un minuto después llegó el tanto de la victoria de Lucas Pratto en los 90+4′ con remate de distancia en el que tuvo algo de fortuna porque se desvió en un defensor del elenco local.

Antes había marcado Pablo Rodríguez para el elenco aurinegro (63′), con una gran aparición en el segundo palo tras centro-shot de Cristian Zavala. Es el primer tanto en el profesionalismo para este futbolista.

Estadísticas de U La Calera vs Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 11
Unión La Calera
24/04/2026 18:00
1
2
Segunda parte
Coquimbo Unido
  • 90′
  • Christopher Diaz 6′
  • Bayron Oyarzo 36′
  • Daniel Gutierrez 45′
  • Sebastian Saez 52′
  • Joan Cruz 81′
  • Pablo Rodriguez 63′
  • 90′
  • Alejandro Maximiliano Camargo 21′
  • Francisco Salinas 53′
  • Dylan Glaby 79′
  • Summary
  • Lineups
  • Match Stats
  • Team Stats
90 + 4 ‘
Coquimbo Unido
Gol regular :
81 ‘
Unión La Calera
Tarjeta amarilla : Joan Cruz
79 ‘
Coquimbo Unido
Tarjeta amarilla : Dylan Glaby
77 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Salvador Cordero
77 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Sebastian Galani
74 ‘
Unión La Calera
Sustitución entra : Cristian Gutierrez
74 ‘
Unión La Calera
Sustitución sale : Nicolas Palma
74 ‘
Unión La Calera
Sustitución entra : Maximiliano Fernandez
74 ‘
Unión La Calera
Sustitución sale : Bayron Oyarzo
74 ‘
Unión La Calera
Sustitución entra : Joan Cruz
74 ‘
Unión La Calera
Sustitución sale : Joaquin Soto
71 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Lucas Pratto
71 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Nicolas Johansen
63 ‘
Coquimbo Unido
Asistencia : Cristian Zavala
63 ‘
Coquimbo Unido
Gol regular : Pablo Rodriguez
62 ‘
Unión La Calera
Sustitución entra : Francisco Pozzo
62 ‘
Unión La Calera
Sustitución sale : Matias Campos
61 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Dylan Glaby
61 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Alejandro Maximiliano Camargo
61 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Pablo Rodriguez
61 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Benjamin Chandia
61 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Luis Riveros
61 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Alejandro Azocar
53 ‘
Coquimbo Unido
Tarjeta amarilla : Francisco Salinas
52 ‘
Unión La Calera
Tarjeta amarilla : Sebastian Saez
45 + 2 ‘
Unión La Calera
Tarjeta amarilla : Daniel Gutierrez
36 ‘
Unión La Calera
Tarjeta amarilla : Bayron Oyarzo
21 ‘
Coquimbo Unido
Tarjeta amarilla : Alejandro Maximiliano Camargo
6 ‘
Unión La Calera
Tarjeta amarilla : Christopher Diaz
Unión La Calera
4-4-2
Nicolas Avellaneda 1
Nicolas
Avellaneda
Christopher Diaz 25
Christopher
Diaz
Rodrigo Caseres 6
Rodrigo
Caseres
Nicolas Palma 3
Nicolas
Palma
Daniel Gutierrez 27
Daniel
Gutierrez
Kevin Mendez 10
Kevin
Mendez
Juan Requena 24
Juan
Requena
Joaquin Soto 29
Joaquin
Soto
Bayron Oyarzo 7
Bayron
Oyarzo
Sebastian Saez 11
Sebastian
Saez
Matias Campos 19
Matias
Campos
  • Entrenador
  • 0
    Martin Cicotello
  • Suplentes
  • 12
    Nelson Espinoza
  • 4
    Cristian Gutierrez
  • 5
    Camilo Moya
  • 9
    Francisco Pozzo
  • 13
    Alexander Pastene
  • 18
    Axel Encinas
  • 20
    Joan Cruz
  • 26
    Michael Maturana
  • 30
    Maximiliano Fernandez
Coquimbo Unido
4-4-2
Diego Sanchez 13
Diego
Sanchez
Francisco Salinas 17
Francisco
Salinas
Benjamin Gazzolo 2
Benjamin
Gazzolo
Lukas Soza 26
Lukas
Soza
Sebastian Cabrera 28
Sebastian
Cabrera
Cristian Zavala 15
Cristian
Zavala
Sebastian Galani 7
Sebastian
Galani
Alejandro Maximiliano Camargo 8
Alejandro
Maximiliano
Camargo
Alejandro Azocar 11
Alejandro
Azocar
Nicolas Johansen 9
Nicolas
Johansen
Benjamin Chandia 30
Benjamin
Chandia
  • Entrenador
  • 0
    Hernan Caputto
  • Suplentes
  • 1
    Gonzalo Flores
  • 5
    Dylan Escobar
  • 6
    Dylan Glaby
  • 10
    Guido Vadala
  • 12
    Lucas Pratto
  • 14
    Salvador Cordero
  • 18
    Pablo Rodriguez
  • 20
    Martin Mundaca
  • 27
    Luis Riveros
6
Faltas Cometidas
12
1
Fuera de Juego
1
54
Posesión de Balón
46
5
Tarjetas Amarillas
3
2
Tiros Fuera
1
2
Tiros a Puerta
4
4
Corners
4
0
Tarjetas Rojas
0
6
Saques de Portería
8
0
Penaltis
0
12
Tiros Libres
7
3
Paradas
2
1
Tiros Fuera 1ª Mitad
0
1
Tiros Fuera 2ª Mitad
1
1
Tiros a Puerta 1ª Mitad
3
1
Tiros a Puerta 2ª Mitad
1
1
Fuera de Juego 1ª Mitad
1
0
Fuera de Juego 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
3
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
1
2
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
2
3
Corners 1ª Mitad
4
1
Corners 2ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
2
Faltas Cometidas 1ª Mitad
5
4
Faltas Cometidas 2ª Mitad
6
Last Confrontations
COQ 2 – 0 UNI 02/11/2025
UNI 1 – 4 COQ 02/07/2025
COQ 2 – 1 UNI 08/06/2025
UNI 0 – 1 COQ 16/05/2025
COQ 0 – 0 UNI 02/11/2024

¿Cuándo vuelven a jugar U La Calera y Coquimbo Unido?

Unión La Calera vuelve a la cancha el sábado 2 de mayo a las 12:30 horas ante Audax Italiano en La Florida por la Copa de la Liga 2026, torneo que le puede servir para solidificar una idea de juego que le permita más adelante salir de la zona roja del torneo.

Coquimbo Unido juega este martes 28 de abril a las 22:00 horas ante Tolima en Colombia por la Copa de la Liga y después el fin de semana enfrenta a Colo Colo, el 3 de mayo a las 17:30 horas en duelo pendiente del Campeonato Nacional.

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