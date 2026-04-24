Coquimbo Unido batió a domicilio a Unión La Calera por 2-1 en un partido increíble en el estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar y se acercó a la zona alta de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2026, que está cursando su Fecha 11.
Los Piratas triunfaron en la agonía y quedaron sextos con 16 puntos, a cuatro del puntero Deportes Limache. Por su parte, los Cementeros se quedaron en zona de descenso con 10 unidades en el penúltimo lugar.
Los goles de U La Calera vs Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional 2026
El final fue infartante: el duelo estaba con ventaja de 1-0 para Coquimbo Unido cuando U La Calera lo empata en los descuentos gracias a Sebastián Sáez (90+3′) para sacar un valiosísimo empate en ese momento. No obstante, la alegría no duró nada, dado que un minuto después llegó el tanto de la victoria de Lucas Pratto en los 90+4′ con remate de distancia en el que tuvo algo de fortuna porque se desvió en un defensor del elenco local.
Antes había marcado Pablo Rodríguez para el elenco aurinegro (63′), con una gran aparición en el segundo palo tras centro-shot de Cristian Zavala. Es el primer tanto en el profesionalismo para este futbolista.
Estadísticas de U La Calera vs Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional 2026
- 90′
- Christopher Diaz 6′
- Bayron Oyarzo 36′
- Daniel Gutierrez 45′
- Sebastian Saez 52′
- Joan Cruz 81′
- Pablo Rodriguez 63′
- 90′
- Alejandro Maximiliano Camargo 21′
- Francisco Salinas 53′
- Dylan Glaby 79′
- Summary
- Lineups
- Match Stats
- Team Stats
Avellaneda
Diaz
Caseres
Palma
Gutierrez
Mendez
Requena
Soto
Oyarzo
Saez
Campos
- Entrenador
-
0Martin Cicotello
- Suplentes
-
12Nelson Espinoza
-
4Cristian Gutierrez
-
5Camilo Moya
-
9Francisco Pozzo
-
13Alexander Pastene
-
18Axel Encinas
-
20Joan Cruz
-
26Michael Maturana
-
30Maximiliano Fernandez
Sanchez
Salinas
Gazzolo
Soza
Cabrera
Zavala
Galani
Maximiliano
Camargo
Azocar
Johansen
Chandia
- Entrenador
-
0Hernan Caputto
- Suplentes
-
1Gonzalo Flores
-
5Dylan Escobar
-
6Dylan Glaby
-
10Guido Vadala
-
12Lucas Pratto
-
14Salvador Cordero
-
18Pablo Rodriguez
-
20Martin Mundaca
-
27Luis Riveros
¿Cuándo vuelven a jugar U La Calera y Coquimbo Unido?
Unión La Calera vuelve a la cancha el sábado 2 de mayo a las 12:30 horas ante Audax Italiano en La Florida por la Copa de la Liga 2026, torneo que le puede servir para solidificar una idea de juego que le permita más adelante salir de la zona roja del torneo.
Coquimbo Unido juega este martes 28 de abril a las 22:00 horas ante Tolima en Colombia por la Copa de la Liga y después el fin de semana enfrenta a Colo Colo, el 3 de mayo a las 17:30 horas en duelo pendiente del Campeonato Nacional.