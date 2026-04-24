El anhelo de consolidarse en Primera División y disputar un torneo internacional se transformó en una abrupta despedida en apenas cuatro meses. La noche de este jueves, el Campeonato Nacional 2026 cobró a su tercera víctima en los banquillos. Palestino decidió finalizar anticipadamente el contrato de su director técnico, Cristián “Nona” Muñoz, luego de una dolorosa caída en condición de local frente a Deportes Concepción.

El inesperado revés ante el exclusivo colista del campeonato fue el golpe de gracia para un proceso que venía tambaleando y que solo había logrado extender su agonía gracias al sorpresivo triunfo sobre Colo Colo la semana anterior.

¿Por qué Palestino despidió al técnico Cristián Muñoz?

La dirigencia árabe decidió cesar al entrenador por la falta de identidad de juego y la dura derrota 1-0 ante Deportes Concepción en La Cisterna. El escenario venía fraguándose hace semanas y la caída ante el colista (con gol de penal de Joaquín Larrivey) terminó por agotar la paciencia de la directiva encabezada por Jorge Uauy.

Tras el pitazo final, se produjo una reunión exprés en las instalaciones del recinto donde se acordó la salida bajo la figura legal de “mutuo acuerdo”. El impacto fue tal que Muñoz tuvo que despedirse de sus jugadores esa misma noche en el camarín antes de abandonar el estadio.

¿Cuál fue el rendimiento del entrenador en su paso por Palestino?

Muñoz deja Palestino con un balance de cinco victorias, cuatro empates y ocho derrotas en 17 partidos, registrando un 37,2% de rendimiento. La gran paradoja de su ciclo es que llegó en diciembre respaldado por su brillante título de Primera B con Universidad de Concepción.

Apostó por los árabes para estar cerca de su familia y competir en la Copa Sudamericana (donde eliminó a la U de Chile en la fase previa, pero hoy marcha con apenas un punto en el Grupo F). A nivel local, el equipo quedó estancado en la octava posición con 14 unidades.

¿Cuántos técnicos han sido despedidos en el fútbol chileno este 2026?

Con la salida de Muñoz, ya son tres los entrenadores que han perdido su cargo en la presente temporada de la Liga de Primera. La trituradora de técnicos comenzó con Francisco Meneghini, quien tuvo que abandonar anticipadamente el banco de Universidad de Chile debido a los malos resultados iniciales. A él se sumó Patricio Almendra, desvinculado precisamente de Deportes Concepción, elenco que paradójicamente terminó dándole la estocada final a la “Nona” este jueves por la noche.