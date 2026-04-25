Palestino ya definió a su nuevo director técnico: se trata del argentino Guillermo Farré, quien negoció durante esta semana con el elenco tetracolor y aseguró su llegada. Su primer desafío será no menor, ya que deberá enfrentar al poderoso Gremio por la Copa Sudamericana 2026, duelo que se llevará a cabo en La Cisterna.

Farré llega a reemplazar a Cristian “La Nona” Muñoz, quien dirigió 17 partidos y solo consiguió cinco triunfos. Lo curioso es que dos de ellos fueron ante U de Chile y Colo Colo de visita, resultados que extendieron su permanencia, aunque hace algunas semanas la dirigencia ya venía pensando en la salida del estratega, la que se concretó el jueves tras la derrota por 1-0 en casa contra Deportes Concepción.

Farré llega hasta final de temporada, según dio a conocer el periodista César Luis Merlo.

🚨Guillermo Farré es el nuevo entrenador de Palestino.

*️⃣Ya hay acuerdo de palabra para que mañana asuma en reemplazo de Cristian Muñoz. Contrato hasta fin de temporada si los documentos están ok. Debuta el miércoles ante Gremio. #TratoHecho pic.twitter.com/jNCU01FEsq — César Luis Merlo (@CLMerlo) April 25, 2026

La trayectoria de Guillermo Farré antes de asumir en Palestino

Guillermo Farré tiene tres experiencias en primeros equipos antes de llegar a Palestino: su trayectoria como DT empezó en 2021 en Belgrano de Córdoba, elenco con el que logró el título de la Primera Nacional (Segunda División) de Argentina y el ascenso a la máxima categoría, aunque en esa instancia no tuvo el mismo éxito.

En 2024 recaló en Sporting Cristal de Perú, escuadra con la que logró el subcampeonato de la liga peruana, mostrando credenciales de buen entrenador, aunque en 2025 salió del club.

Finalmente ese mismo año recaló en Aldosivi, no logrando buenos resultados, algo que repitió en 2026. Esto provocó su salida del elenco transandino en marzo pasado, manteniéndose libre hasta ahora que fichó en los Árabes, donde espera relanzar su carrera como entrenador.

¿Cuándo debuta Guillermo Farré en Palestino ante Gremio por la Copa Sudamericana?

El primer partido de Guillermo Farré al mando de Palestino será este miércoles 29 de abril a las 20:30 horas contra Palestino en el estadio Municipal de La Cisterna, duelo válido por la Fecha 3 del Grupo F en la Copa Sudamericana 2026, fase en la que los tetracolores espera conseguir su primer triunfo (solo tienen la victoria ante la U en la fase previa).

Este duelo será transmitido por TV cable en DSports y el streaming DGO, ambas plataformas de DirecTV.