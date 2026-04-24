Palestino despidió a Cristián “La Nona” Muñoz tras caer ante Deportes Concepción, el colista del campeonato, en el Estadio Municipal de La Cisterna. El técnico chileno cerró su ciclo con un balance negativo: en 16 partidos dirigidos durante 2026, acumuló cinco triunfos, ocho derrotas y tres empates, números que sellaron su salida del conjunto árabe.

El nombre que suena con fuerza para reemplazarlo es el del argentino Guillermo Farré, de 45 años. Según ADN Deportes, el estratega es el principal candidato que maneja la dirigencia tricolor para hacerse cargo del equipo en lo que resta de la temporada.

Por qué Farré está disponible: su salida de Aldosivi y el interés de Palestino

Farré quedó sin trabajo en marzo pasado, cuando Aldosivi lo desvinculó luego de una racha que incluyó cuatro derrotas, cinco empates y apenas un triunfo en la Primera Nacional argentina. El mal arranque en Mar del Plata acortó su estadía y lo dejó disponible justo cuando Palestino empezaba a buscar alternativas en el mercado.

La situación de Aldosivi no era la más favorable para cualquier entrenador, pero el rendimiento tampoco alcanzó para justificar su continuidad. Farré llegaba, sin embargo, con un historial que no era desconocido en Sudamérica.

La trayectoria de Farré antes de Palestino: Belgrano y Sporting Cristal

Antes de Aldosivi, Farré pasó por dos clubes que le dieron visibilidad fuera de Argentina. Comenzó su carrera como DT en Belgrano de Córdoba, donde forjó su identidad como técnico, y luego dio el salto al fútbol peruano para dirigir a Sporting Cristal, uno de los clubes más importantes del Perú, lo que habla de una proyección que fue creciendo antes de su tropiezo reciente.

Con solo tres clubes en su trayectoria, Farré es un entrenador con experiencia acotada pero heterogénea. Para Palestino, que necesita estabilidad y una lectura rápida del torneo local, la pregunta no es solo si el DT tiene el perfil, sino si está dispuesto a asumir un proyecto que llega en medio de una crisis de resultados y de tensión con la hinchada.