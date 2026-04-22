Palestino y Deportes Concepción se enfrentan este jueves 23 de abril desde las 20:00 horas por la undécima fecha del Campeonato Nacional 2026 en el Estadio Municipal de La Cisterna. El partido será transmitido a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

Este partido asoma como clave para ambos equipos. Mientras los árabes buscan meterse en puestos de copas internacionales, el León de Collao intentará recortar distancia con sus antecesores en su lucha por evitar el descenso.

¿Quién transmite Palestino vs Concepción por el Campeonato Nacional 2026?

El compromiso entre Palestino y Deportes Concepción será transmitido en televisión a través de TNT Sports Premium y vía streaming en la plataforma de pago HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Palestino vs Concepción por el Campeonato Nacional 2026?

Palestino y Deportes Concepción se enfrentan este jueves 23 de abril a las 20:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.

Fecha: Jueves 23 de abril

Hora: 20:00 horas

Estadio: Municipal de La Cisterna.

Árbitros de Palestino vs Concepción

Árbitro:

1er asistente:

2do asistente:

4to árbitro:

VAR:

AVAR:

¿Cómo llegan Palestino y Concepción?

Palestino llega a este compromiso luego de conseguir un triunfo clave. En la fecha pasada, los árabes vencieron a Colo Colo por la cuenta mínima en condición de visitante, resultado que los hizo escalar en la tabla de posiciones y que les entregó un importante golpe anímico para lo que viene.

Por su parte, Deportes Concepción atraviesa un complejo momento. El León de Collao es el colista absoluto del Campeonato Nacional con 5 puntos, a cinco unidades de sus antecesores, por lo que necesitan urgentemente sumar de a tres para comenzar a enmendar el rumbo y enfocarse en salir de la zona de descenso.

Formaciones de Palestino y Concepción

Formación de Palestino

Sebastián Pérez; Ian Gárquez, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dylan Zúñiga; Nicolás Meza, Jason León, Francisco Montes, Sebastián Gallegos; César Munder y Ronnie Fernández. DT: Cristian Muñoz.

Formación de Concepción

Nicolás Araya; Norman Rodríguez, Cristián Suárez, Fausto Grillo, Mateo González; Ignacio Mesías, Aldrix Jara, Yonathan Rodríguez, Misael Dávila, Bastián Escobar; Joaquín Larrivey. DT: Walter Lemma.

Palestino vs Concepción minuto a minuto