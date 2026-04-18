La derrota 2-0 de Palestino ante Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana dejó más que una consecuencia para el cuadro árabe. Enzo Roco fue apuntado por la hinchada luego de que lo acusaran de impedir que el plantel se despidiera del público en La Cisterna tras el partido.

El episodio se da en una semana clave para el equipo de la Nona Muñoz, que ahora debe enfocarse en el duelo ante Colo Colo por la Liga de Primera. Sin embargo, el foco se trasladó al camarín, donde la crítica de los hinchas instaló un conflicto que golpea la relación entre jugadores y tribuna en un momento sensible.

Palestino y la acusación directa contra Enzo Roco y el plantel

A través de redes sociales, la barra Los Baisanos publicó un comunicado donde responsabiliza al defensor por lo ocurrido tras el pitazo final.

“El pasado día martes en el partido que tenía que ser una jornada histórica, fue manchada no por el resultado deportivo en sí, sino que por el actuar que tuvieron los jugadores, y en particular Enzo Roco, quien al finalizar el partido obligó al plantel a no despedirse de la gente que siempre está”, señala el texto difundido por la hinchada.

En el comunicado también fue interpelado el plantel y el capitán Bryan Carrasco, asegurando que “también son cómplices de este acto desleal al permitir que un jugador recién llegado, maneje el camarín a su antojo y los obligue, sin oposición alguna, a faltarle el respeto a la hincha que los acompaña siempre de local y de visita”.

Palestino enfrenta quiebre con su hinchada por el caso Roco

Por otro lado, el escrito fija una postura respecto a Roco marcando un punto de quiebre en la relación: “Lo realizado el martes no tiene perdón y por eso no te bancaremos ni respetaremos nunca más, porque ningún jugador está por sobre el resto de sus compañeros y, por sobre todo, jamás un jugador estará por sobre los hinchas”.

Finalmente, la hinchada árabe cerró el comunicado diciendo: “La responsabilidad no recae en una sola persona, sino en todo un plantel que permitió un acto inaceptable sin oposición alguna. La hincha ha demostrado estar a la altura siempre y ahora es el turno del plantel del responder”.

El conflicto suma presión interna en Palestino a un día de un partido relevante en el torneo local, donde el equipo necesita resultados y también recomponer su vínculo con la hinchada.