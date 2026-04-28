Palestino recibe a Grêmio por la tercera jornada del Grupo F de la Copa Sudamericana. El partido se disputará el miércoles 29 de abril en el Estadio Municipal de La Cisterna, en Santiago de Chile.

El enfrentamiento toma relevancia en la lucha por la clasificación. Grêmio llega en la segunda posición del grupo con tres puntos, mientras que Palestino suma uno y aparece en la parte baja de la tabla, lo que aumenta la importancia del resultado para ambos equipos en este inicio de la fase de grupos.

Copa Sudamericana Grp. F – 2026 DÍA DE PARTIDO 3 Palestino Sin Comenzar Gremio

Previa del partido Palestino vs Grêmio

Palestino ocupa la última posición del Grupo F de la Sudamericana, con solo un punto conseguido en las dos primeras jornadas. En su debut empató sin goles ante Deportivo Riestra en Argentina, y luego fue derrotado por 2-0 por Montevideo City Torque jugando como local.

En el Campeonato Chileno, el equipo también atraviesa una campaña irregular. Se ubica en la posición 11 con 14 puntos en 11 partidos. En su última presentación cayó 1-0 ante Concepción, aunque previamente había conseguido una victoria importante sobre Colo Colo por el mismo marcador como visitante.

El panorama general refleja un momento de inestabilidad. Palestino ha ganado solo dos de sus últimos diez partidos y ha perdido cuatro de sus cinco compromisos más recientes como local. Son números que explican la presión sobre el equipo en este inicio de competencia continental.

Fundado en 1920 por inmigrantes palestinos, el club es dirigido en 2026 por Guillermo Farré, técnico que asumió tras la salida de Cristián Muñoz. La mejor campaña de Palestino en torneos continentales sigue siendo la semifinal de la Copa Libertadores de 1979.

Pronóstico Palestino vs Gremio / © Imago

Por su parte, Grêmio ocupa el segundo lugar del grupo con tres puntos. El equipo debutó con derrota 1-0 ante Montevideo City Torque en Uruguay, pero reaccionó en la segunda jornada al vencer a Deportivo Riestra por el mismo marcador en la Arena do Grêmio. La Copa Sudamericana es, de hecho, la única competencia continental que el tricampeón de la Libertadores aún no ha conquistado.

En el Brasileirao, el equipo dirigido por Luís Castro se ubica en la posición 11 con 16 puntos en 13 partidos, con un balance de cuatro victorias, cuatro empates y cinco derrotas. En sus últimos cinco encuentros, Grêmio perdió solo uno, ganó tres y empató uno, una racha que sostiene su favoritismo frente a un rival menos estable.

El conjunto brasileño venía de cinco partidos sin ganar en el Brasileirao hasta que derrotó a Coritiba por 1-0 el domingo, con gol del joven Gabriel Mec, de 18 años, quien marcó por primera vez como profesional. El plantel volvió a entrenar el lunes para preparar el viaje a Chile. Entre las figuras del equipo destacan Enamorado, Carlos Vinícius —máximo goleador del equipo con siete tantos— y el arquero Weverton.

Según el reglamento de la Sudamericana, solo el primer lugar de cada grupo avanza directamente a octavos de final, mientras que el segundo disputa un playoff ante un tercero proveniente de la Libertadores. Con City Torque liderando con seis puntos y rendimiento perfecto, ganar como visitante se vuelve clave para Grêmio y Palestino, que necesitan mantenerse cerca del liderato.

Rendimiento reciente

Grêmio (todas las competiciones):

✅✅❌✅➖

Grêmio (Brasileirao):

✅❌➖➖❌

Palestino (todas las competiciones):

❌✅❌✅➖

Palestino (Campeonato Chileno):

❌✅✅❌❌

Noticias de los equipos

Pronóstico Palestino vs Gremio / © Imago

Palestino debería repetir la base del equipo que enfrentó a Colo Colo por el Campeonato Chileno. Hasta el momento no se han informado bajas, por lo que el técnico tendrá a todo el plantel disponible.

Grêmio, en cambio, llega con varias ausencias. El lateral izquierdo Marlon sufrió una fractura de tobillo y está fuera. Willian presenta una lesión muscular y volvería a mediados de mayo. João Pedro y Mathias Villasanti también están en el departamento médico. Por otro lado, el defensor Gustavo Martins vuelve a estar disponible tras cumplir suspensión en el Brasileirao.

Posibles formaciones Palestino vs Grêmio

Palestino:

Sebastián Pérez; Enzo Roco, Vicente Espinoza, Nicolás Alonso y Jason León; Ian Gargues, Sebastián Gallegos, Francisco Montes y César Munder; Martín Araya y Ronnie Fernández.

DT: Guillermo Farré

Grêmio:

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Viery y Caio Paulista; Léo Pérez, Gabriel Mec, Monsalve y Tetê; Braithwaite y Carlos Vinícius.

DT: Luís Castro

Pronóstico Palestino vs Grêmio de Al Aire Libre

Nuestro pronóstico: Palestino 0-1 Grêmio

Grêmio llega con una estructura más sólida y mejor momento competitivo, especialmente en el plano internacional, donde ya mostró capacidad de reacción tras un debut adverso. Palestino, en cambio, atraviesa una fase irregular y ha mostrado debilidades claras como local, lo que condiciona su rendimiento en este tipo de partidos.

Si bien el equipo chileno puede generar peligro en tramos del partido, especialmente por su intensidad ofensiva, la mayor jerarquía del cuadro brasileño debería marcar la diferencia en un duelo que se proyecta cerrado.

Para más detalles, análisis de cuotas y proyecciones completas del partido, haz clic acá.