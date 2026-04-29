Palestino consiguió un importante punto ante Gremio en la Copa Sudamericana 2026, luego de empatar 0-0 en el estadio Municipal de La Cisterna por la Fecha 3 del Grupo F del torneo, en el debut del DT Guillermo Farré en los Árabes.

Sebastián “Zanahoria” Pérez fue la figura del partido, atajando tres penales, aunque los tres lanzamientos correspondían a la misma pena máxima, la que se debió repetir por el adelantamiento del mismo guardameta.

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Sebastián Pérez le atajó TRES PENALES SEGUIDOS a Carlos Vinícius (dos veces se repitió por adelantamiento), y mantuvo el 0-0 entre Palestino y Grêmio.



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En los 80′ anotaba Vinícius para el elenco de Porto Alegre, pero el gol fue anulado por una mano de un compañero en medio de la jugada. Los minutos finales fueron de total repliegue de los locales, que terminaron con uno menos por la expulsión de Fernando Meza.

Palestino vs Gremio, minuto a minuto

La previa del Palestino vs Gremio

Palestino llega a esta Fecha 3 con la urgencia de un equipo que no puede permitirse otro tropiezo. Los árabes arrancaron el Grupo F con un empate 0-0 ante Deportivo Riestra en Buenos Aires y luego cayeron en su segunda presentación del torneo ante el City Torque, resultado que los mantiene en el último lugar empatado en puntos con el conjunto argentino. Lo positivo es que Palestino tiene una historia reciente de resiliencia en la Copa Sudamericana.

Del otro lado, Gremio llega como el equipo con mayor historia copera del grupo. El Tricolor Gaúcho acumula tres puntos en el Grupo F, posicionado como escolta del líder Torque. Su campaña en la Sudamericana arrancó con una derrota y una victoria, lo que lo pone en una situación de necesidad de ganar para no perderle pisada al equipo uruguayo. El DT de Gremio apostará por un esquema compacto en defensa que no le permita a Palestino aprovechar los espacios verticales que suele explotar su delantera.

Formaciones de Palestino vs Gremio

Formación de Palestino

Sebastián Pérez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dilan Zúñiga; Nicolás Meza, Francisco Montes, Sebastián Gallegos; Bryan Carrasco, Nelson da Silva, César Munder.

Formación de Gremio

Weverton; Cristian Pavón, Gustavo Martins, Viery, Caio Paulista; Leonel Pérez, Dodi; Teté, Gabriel Mec, Willian; Carlos Vinícius.

¿Dónde ver Palestino vs Gremio en vivo?

El duelo entre Palestino y Grêmio se jugará este miércoles 29 de abril a las 20:30 horas de Chile en el Estadio Municipal de La Cisterna, Santiago. Para Chile, el partido se puede seguir por cable en ESPN 2 y en streaming a través de Disney+ Premium.

Así va la tabla del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026

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