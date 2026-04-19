En un partido sin mayores emociones y bastante parejo, Coquimbo y Ñublense repartieron puntos en el puerto pirata. Si bien el cuadro de Hernán Caputto estaba dominando el encuentro, la expulsión de Manuel Fernández a los 65′, le jugó en contra al actual campeón del fútbol chileno.

Los de Chillán intentaron tomar el control y lograron el empate. Aunque tras el gol, ninguno de los dos equipos pudieron hacerse daño.

Goles de Coquimbo vs Ñublense

La apertura de la cuenta llegó a los 17 minutos tras un tremendo error en la salida del portero Nicola Pérez, que en la demora, Nicolás Johansen lo apretó, le robó el balón y anotó el 1-0.

El empate para los de Juan José Ribera se dio a los 68 minutos. Una sucesión de pases del cuadro de Ñublense, terminó con un lindo pase filtrado en el área para Franco Rami que eludió a un defensa y marcó con pierna zurda.

El gol para los Diablos Rojos tuvo que ser revisado por el VAR por una posición de adelanto, pero finalmente fue ratificado.

Próximos partidos de Coquimbo Unido y Ñublense

En la próxima fecha, Coquimbo Unido visitará a Unión La Calera el viernes 24 de abril a las 18:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

Ñublense, en tanto, recibe a O’Higgins el sábado 25 de abril a las 15:00 horas en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas.

Así quedó la tabla del Campeonato Nacional