Coquimbo Unido enfrenta este martes 28 de abril una oportunidad clave en la Copa Libertadores 2026. El cuadro pirata visita a Deportes Tolima por la tercera fecha del Grupo B con 4 puntos, igualado con Nacional en la cima, en una zona donde los colombianos y Universitario apenas suman una unidad. Con diferencias mínimas, el duelo en Ibagué puede empezar a definir quién toma ventaja en la pelea por la clasificación.

El equipo de Hernán Caputto llega en un momento sólido: suma ocho partidos sin perder, con cinco triunfos y tres empates, y viene de un importante 2-0 ante Unión La Calera en el torneo local. En el plano internacional, rescató un empate ante Nacional y luego golpeó fuerte con un triunfo histórico 2-0 en Perú ante Universitario, con goles de Cristian Zavala y Nicolás Johansen.

Enfrente estará un Tolima que atraviesa un presente irregular —una victoria en sus últimos seis partidos— y que aún no gana en el torneo tras empatar con Universitario y caer 3-1 ante Nacional, por lo que buscará hacerse fuerte en casa para no quedar relegado en el grupo.

¿Qué canal transmite Tolima vs Coquimbo Unido EN VIVO?

El partido será transmitido por TV y streaming en Chile.

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👉 Cobertura online: AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan Tolima vs Coquimbo Unido?

Se juega este martes 28 de abril a las 22:00 horas de Chile.

📅 Martes 28 de abril de 2026

🕙 22:00 horas (Chile)

🏟️ Estadio Manuel Murillo Toro, Ibagué

El compromiso corresponde a la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.

¿Dónde ver Tolima vs Coquimbo Unido ONLINE por streaming?

El encuentro estará disponible en plataforma digital.

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¿Dónde ver GRATIS Tolima vs Coquimbo Unido?

El partido no tendrá transmisión gratuita en Chile.

Se podrá ver exclusivamente en:

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Formaciones de Tolima vs Coquimbo Unido

Deportes Tolima

Neto Volpi; Jan Carlos Angulo, Anderson Angulo, Daniel Pedrozo; Bryan Rovira, Cristian Trujillo; Jersson González, Ever Valencia, Juan Pablo Torres, Kelvin Flores; Adrián Parra.

Coquimbo Unido

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo; Cristian Zavala, Alejandro Azócar, Benjamín Chandía; Nicolás Johansen.

Árbitros designados para Tolima vs Coquimbo Unido

Árbitro: Anderson Daronco (Brasil)

Asistente 1: Danilo Manis (Brasil)

Asistente 2: Rafael Alves (Brasil)

Cuarto árbitro: Rodrigo Pereira (Brasil)

VAR: Pablo Gonçalves (Brasil)

AVAR: Rodrigo Nunes (Brasil)

Asesor: Dionisio Ruiz (Colombia)

Quality Manager: Oscar Viera (Paraguay)

¿Cómo llegan Tolima vs Coquimbo Unido a la Copa Libertadores?

Coquimbo Unido llega en alza y con la opción real de tomar ventaja en el grupo.

El cuadro pirata mantiene un invicto de ocho partidos y viene de un triunfo importante en el torneo local, además de su histórico resultado en Perú que lo posicionó como líder del grupo junto a Nacional.

Deportes Tolima, en tanto, necesita reaccionar para no complicarse.

El equipo colombiano atraviesa un momento irregular, con apenas una victoria en sus últimos seis encuentros, y todavía no logra ganar en la Libertadores tras empatar con Universitario y caer ante Nacional.

¿Cómo está la tabla del Grupo B de la Copa Libertadores?

La zona está abierta, pero este partido puede empezar a marcar diferencias.

Nacional: 4 puntos

Coquimbo Unido: 4 puntos

Deportes Tolima: 1 punto

Universitario: 1 punto

Coquimbo tiene una oportunidad concreta en Colombia: ganar y empezar a perfilar su clasificación. Pero en un grupo corto, cualquier tropiezo puede cambiar el panorama… y dejar la pelea más abierta de lo esperado.