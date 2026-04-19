Coquimbo Unido y Ñublense chocan este domingo por la Fecha 10 del Campeonato Nacional 2026 en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, el que estará a tope para apoyar a su equipo después de sus buenos resultados en la Copa Libertadores 2026.

Los Diablos Rojos están en plena lucha por los primeros lugares de la Liga de Primera, por lo que tienen el desafío de ganar para seguir sumando confianza y lograr la regularidad que les permita ilusionarse por objetivos ambiciosos en esta temporada.

¿Quién transmite Coquimbo vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2026?

Para ver el duelo de Coquimbo y Ñublense debes ingresar a la señal de TNT Sports Premium o TNT Sports en HBO Max en streaming.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Coquimbo y Ñublense por el Campeonato Nacional 2026?

Coquimbo y Ñublense se miden este domingo 19 de abril a las 12:30 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la Fecha 10 del Campeonato Nacional 2026.

Fecha: Domingo 19 de abril

Hora: 12:30 horas

Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo

Árbitros de Coquimbo vs Ñublense

Árbitro: Nicolás Millas

1er asistente: Juan Serrano

2do asistente: Manuel Marín

4to árbitro: Héctor Jona

VAR: Gastón Phillipe

AVAR: Felipe Jara

¿Cómo llegan Coquimbo y Ñublense?

Coquimbo viene de dos partidos seguidos en Copa Libertadores, con empate 1-1 en casa ante el poderoso Nacional de Uruguay y un importante triunfo en Perú contra Universitario. En el ámbito local tiene tres victorias seguidas entre Campeonato Nacional y Copa de la Liga, cayendo en apenas uno de los últimos seis partidos.

Por su parte, Ñublense viene de un triunfazo por 1-0 ante U de Chile, aunque el duelo estuvo marcado por la polémica no explulsión de Jovany Campusano por una dura entrada frente a Javier Altamirano. Los chillanejos tienen siete compromisos sin perder.

Formaciones de Coquimbo y Ñublense

Formación de Coquimbo

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Benjamín Chandía; Cristián Zavala, Nicolás Johansen y Alejandro Azócar. DT: Hernán Caputto.

Formación de La Serena

Nicola Pérez; Jovany Campusano, Felipe Campos, Osvaldo Bosso; Matías Plaza, Lorenzo Reyes, Sebastián Valencia, Gabriel Graciani; Manuel Rivera, Ignacio Jeraldino y Giovanny Avalos. DT: Juan José Ribera.