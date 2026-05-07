Coquimbo Unido se hizo fuerte de local y le ganó por 2-1 a Universitario de Lima en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, compromiso en el que debió superar la desventaja sufrida en el primer tiempo, pero en el que terminó sumando tres puntos vitales en la Copa Liberadores 2026.
Los Piratas quedaron líderes del Grupo B junto a Tolima con siete puntos, tres por sobre los dos elencos restantes de esta zona, por lo que queda con una ventaja para la recta final de esta fase, pero en ningún casi definitiva, así tendrá que estar con los dientes apretados en los compromisos que le restan.
Los goles de Coquimbo vs Universitario por la Copa Libertadores 2026
El primer tiempo fue muy tibio por parte de Coquimbo: el elenco aurinegro tuvo algunas llegadas, pero nada muy peligroso. Al otro lado, Universitario aprovechó una de las pocas llegadas que tuvo y convirtió a través de Álex Varela en los 33 minutos, quien capturo un rebote tras un tiro en el travesaño y mandó el balón al fondo del arco local ante la pasividad de los defensores.
No obstante, en el segundo tiempo apareció la gran figura de Guido Vadalá: el exBoca Juniors anotó en los 50′ al empujar un balón en el área chica del elenco peruano y después en los 72′ con un gran derechazo a colocar, dejando sin opciones al portero chileno Miguel “Manotas” Vargas, quien defiende al elenco crema, que en esta jornada vistió de vinotinto.
Ha sido una gran semana de Vadalá, jugador que ya había convertido el fin de semana ante Colo Colo, duelo que en todo caso fue derrota por 3-1 para el Barbón en el estadio Monumental en duelo pendiente del Campeonato Nacional 2026.
Estadísticas de Coquimbo vs Universitario
- Guido Vadala 50′
- Guido Vadala 72′
- Manuel Fernandez 67′
- Alex Valera 33′
- Matias Di Benedetto 21′
- Anderson Santamaria Bardales 25′
- Alex Valera 67′
- Summary
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- Lineups
- Match Stats
- Team Stats
Sanchez
Salinas
Gazzolo
Fernandez
Cornejo
Maximiliano
Camargo
Galani
Zavala
Vadala
Chandia
Johansen
- Entrenador
-
0Hernan Caputto
- Suplentes
-
1Gonzalo Flores
-
21Cristobal Dorador
-
12Lucas Pratto
-
27Luis Riveros
-
11Alejandro Azocar
-
20Martin Mundaca
-
4Elvis Hernandez
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5Dylan Escobar
-
14Salvador Cordero
-
28Sebastian Cabrera
-
26Lukas Soza
-
6Dylan Glaby
Vargas
Jair
Fara
Santamaria
Bardales
Di
Benedetto
Polo
Perez
Guedes
Murrugarra
Concha
Carabali
Flores
Valera
- Entrenador
-
0Jorge Araujo
- Suplentes
-
1Diego Romero
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8Hector Fertoli
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29Aldo Corzo
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26Hugo Ancajima
-
30Lisandro Alzugaray
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77Bryan Reyna
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33Cesar Inga
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99Miguel Silveira dos Santos
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3Williams Riveros
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90Sekou Gassama
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6Jesus Castillo
-
11Jose Rivera
¿Qué necesita Coquimbo para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026?
Coquimbo Unido tiene siete puntos y está tres puntos por encima de sus perseguidores: para avanzar a octavos de final tiene que ganar sus duelos ante Tolima en casa (martes 19 de mayo a las 18:00 horas) y Nacional en Uruguay (26 del mismo mes a las 20:30 horas).
Si tropieza en alguno de los partidos ya necesita otros resultados para no complicarse: además, lo ideal es que una posible caída no sea ante el elenco uruguayo, dado que si gana ese duelo asegura su paso a octavos, mientras que si lo empata entra a definir la diferencia de gol que es favorable al elenco nacional, ya que en su primer duelo en Chile estos equipos también igualaron.
Si pierde ante Nacional necesitará antes una victoria ante Tolima y que los colombianos no derroten a Universitario en el compromiso entre ellos, ya que de lo contrario requerirá de una victoria de cuatro goles o más contra los cafeteros (fue 3-0 en el compromiso de ida entre ellos).