Coquimbo Unido se hizo fuerte de local y le ganó por 2-1 a Universitario de Lima en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, compromiso en el que debió superar la desventaja sufrida en el primer tiempo, pero en el que terminó sumando tres puntos vitales en la Copa Liberadores 2026.

Los Piratas quedaron líderes del Grupo B junto a Tolima con siete puntos, tres por sobre los dos elencos restantes de esta zona, por lo que queda con una ventaja para la recta final de esta fase, pero en ningún casi definitiva, así tendrá que estar con los dientes apretados en los compromisos que le restan.

Los goles de Coquimbo vs Universitario por la Copa Libertadores 2026

El primer tiempo fue muy tibio por parte de Coquimbo: el elenco aurinegro tuvo algunas llegadas, pero nada muy peligroso. Al otro lado, Universitario aprovechó una de las pocas llegadas que tuvo y convirtió a través de Álex Varela en los 33 minutos, quien capturo un rebote tras un tiro en el travesaño y mandó el balón al fondo del arco local ante la pasividad de los defensores.

No obstante, en el segundo tiempo apareció la gran figura de Guido Vadalá: el exBoca Juniors anotó en los 50′ al empujar un balón en el área chica del elenco peruano y después en los 72′ con un gran derechazo a colocar, dejando sin opciones al portero chileno Miguel “Manotas” Vargas, quien defiende al elenco crema, que en esta jornada vistió de vinotinto.

Ha sido una gran semana de Vadalá, jugador que ya había convertido el fin de semana ante Colo Colo, duelo que en todo caso fue derrota por 3-1 para el Barbón en el estadio Monumental en duelo pendiente del Campeonato Nacional 2026.

Estadísticas de Coquimbo vs Universitario

Copa Libertadores – Grupo B – 2026 DÍA DE PARTIDO 4 Coquimbo Unido 2 1 Half Time : 0 1 Finalizado Universitario de Deportes Guido Vadala 50′

Guido Vadala 72′ Manuel Fernandez 67′ Alex Valera 33′ Matias Di Benedetto 21′

Matias Di Benedetto 21′ Anderson Santamaria Bardales 25′

Anderson Santamaria Bardales 25′ Alex Valera 67′ Summary

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Lineups

Match Stats

Team Stats 90 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Dylan Glaby 90 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Guido Vadala 86 ‘ Universitario de Deportes Sustitución entra : Miguel Silveira dos Santos 86 ‘ Universitario de Deportes Sustitución sale : Jairo Concha 81 ‘ Universitario de Deportes Sustitución entra : Hector Fertoli 81 ‘ Universitario de Deportes Sustitución sale : Martin Perez Guedes 75 ‘ Universitario de Deportes Sustitución entra : Lisandro Alzugaray 75 ‘ Universitario de Deportes Sustitución sale : Alex Valera 74 ‘ Universitario de Deportes Sustitución entra : Jose Rivera 74 ‘ Universitario de Deportes Sustitución sale : Edison Flores 72 ‘ Coquimbo Unido Gol regular : Guido Vadala 69 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Alejandro Azocar 69 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Benjamin Chandia 69 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Lucas Pratto 69 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Nicolas Johansen 67 ‘ Universitario de Deportes Tarjeta amarilla : Alex Valera 67 ‘ Coquimbo Unido Tarjeta amarilla : Manuel Fernandez 50 ‘ Coquimbo Unido Asistencia : Francisco Salinas 50 ‘ Coquimbo Unido Gol regular : Guido Vadala 46 ‘ Universitario de Deportes Sustitución entra : Williams Riveros 46 ‘ Universitario de Deportes Sustitución sale : Anderson Santamaria Bardales 46 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Salvador Cordero 46 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Alejandro Maximiliano Camargo 33 ‘ Universitario de Deportes Gol regular : Alex Valera 25 ‘ Universitario de Deportes Tarjeta amarilla : Anderson Santamaria Bardales 21 ‘ Universitario de Deportes Tarjeta amarilla : Matias Di Benedetto ¡G O O O O O O L! – ¡Marca [player1]! Cambio: se retira Alex Valera y entra en su lugar Lisandro Alzugaray. Cambio: se retira Edison Flores y entra en su lugar Jose Rivera. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Guido Vadala! Cambio: se retira Benjamin Chandia y entra en su lugar Alejandro Azocar. Cambio: se retira Nicolas Johansen y entra en su lugar Lucas Pratto. Amonestación para Manuel Fernandez. Amonestación para Alex Valera. Asistencia de Francisco Salinas en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Guido Vadala! Cambio: se retira Alejandro Maximiliano Camargo y entra en su lugar Salvador Cordero. Cambio: se retira Anderson Santamaria Bardales y entra en su lugar Williams Riveros. Ya en juego el segundo tiempo. [ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Alex Valera! Amonestación para Anderson Santamaria Bardales. Amonestación para Matias Di Benedetto. El árbitro da inicio al encuentro. Coquimbo Unido Coquimbo Unido 4-2-3-1 13 Diego

Sanchez 17 Francisco

Salinas 2 Benjamin

Gazzolo 3 Manuel

Fernandez 16 Juan

Cornejo 8 Alejandro

Maximiliano

Camargo 7 Sebastian

Galani 15 Cristian

Zavala 10 Guido

Vadala 30 Benjamin

Chandia 9 Nicolas

Johansen Entrenador

0 Hernan Caputto

Suplentes

1 Gonzalo Flores



21 Cristobal Dorador



12 Lucas Pratto



27 Luis Riveros



11 Alejandro Azocar



20 Martin Mundaca



4 Elvis Hernandez



5 Dylan Escobar



14 Salvador Cordero



28 Sebastian Cabrera



26 Lukas Soza



6 Dylan Glaby

Universitario de Deportes Universitario de Deportes 3-5-2 25 Miguel

Vargas 2 Cain

Jair

Fara 4 Anderson

Santamaria

Bardales 5 Matias

Di

Benedetto 24 Andy

Polo 16 Martin

Perez

Guedes 23 Jorge

Murrugarra 17 Jairo

Concha 27 Jose

Carabali 19 Edison

Flores 20 Alex

Valera Entrenador

0 Jorge Araujo

Suplentes

1 Diego Romero



8 Hector Fertoli



29 Aldo Corzo



26 Hugo Ancajima



30 Lisandro Alzugaray



77 Bryan Reyna



33 Cesar Inga



99 Miguel Silveira dos Santos



3 Williams Riveros



90 Sekou Gassama



6 Jesus Castillo



11 Jose Rivera

5 Faltas Cometidas 5 1 Fuera de Juego 1 51 Posesión de Balón 49 0 Tarjetas Amarillas 2 2 Tiros Fuera 2 2 Tiros a Puerta 1 7 Corners 2 0 Tarjetas Rojas 0 1 Saques de Portería 4 0 Penaltis 0 5 Tiros Libres 0 0 Paradas 1 2 Tiros Fuera 1ª Mitad 1 0 Tiros Fuera 2ª Mitad 1 1 Tiros a Puerta 1ª Mitad 1 1 Tiros a Puerta 2ª Mitad 0 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 1 0 Fuera de Juego 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 2 0 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 0 6 Corners 1ª Mitad 1 1 Corners 2ª Mitad 1 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 5 Faltas Cometidas 1ª Mitad 3 0 Faltas Cometidas 2ª Mitad 1 Last Confrontations UNI 0 – 2 COQ 14/04/2026

¿Qué necesita Coquimbo para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026?

Coquimbo Unido tiene siete puntos y está tres puntos por encima de sus perseguidores: para avanzar a octavos de final tiene que ganar sus duelos ante Tolima en casa (martes 19 de mayo a las 18:00 horas) y Nacional en Uruguay (26 del mismo mes a las 20:30 horas).

Si tropieza en alguno de los partidos ya necesita otros resultados para no complicarse: además, lo ideal es que una posible caída no sea ante el elenco uruguayo, dado que si gana ese duelo asegura su paso a octavos, mientras que si lo empata entra a definir la diferencia de gol que es favorable al elenco nacional, ya que en su primer duelo en Chile estos equipos también igualaron.

Si pierde ante Nacional necesitará antes una victoria ante Tolima y que los colombianos no derroten a Universitario en el compromiso entre ellos, ya que de lo contrario requerirá de una victoria de cuatro goles o más contra los cafeteros (fue 3-0 en el compromiso de ida entre ellos).