Coquimbo Unido se hizo fuerte de local y le ganó por 2-1 a Universitario de Lima en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, compromiso en el que debió superar la desventaja sufrida en el primer tiempo, pero en el que terminó sumando tres puntos vitales en la Copa Liberadores 2026.

Los Piratas quedaron líderes del Grupo B junto a Tolima con siete puntos, tres por sobre los dos elencos restantes de esta zona, por lo que queda con una ventaja para la recta final de esta fase, pero en ningún casi definitiva, así tendrá que estar con los dientes apretados en los compromisos que le restan.

Los goles de Coquimbo vs Universitario por la Copa Libertadores 2026

El primer tiempo fue muy tibio por parte de Coquimbo: el elenco aurinegro tuvo algunas llegadas, pero nada muy peligroso. Al otro lado, Universitario aprovechó una de las pocas llegadas que tuvo y convirtió a través de Álex Varela en los 33 minutos, quien capturo un rebote tras un tiro en el travesaño y mandó el balón al fondo del arco local ante la pasividad de los defensores.

No obstante, en el segundo tiempo apareció la gran figura de Guido Vadalá: el exBoca Juniors anotó en los 50′ al empujar un balón en el área chica del elenco peruano y después en los 72′ con un gran derechazo a colocar, dejando sin opciones al portero chileno Miguel “Manotas” Vargas, quien defiende al elenco crema, que en esta jornada vistió de vinotinto.

Ha sido una gran semana de Vadalá, jugador que ya había convertido el fin de semana ante Colo Colo, duelo que en todo caso fue derrota por 3-1 para el Barbón en el estadio Monumental en duelo pendiente del Campeonato Nacional 2026.

Estadísticas de Coquimbo vs Universitario

Copa Libertadores – Grupo B – 2026 DÍA DE PARTIDO 4
Coquimbo Unido
07/05/2026 20:00
2
1
Half Time : 0 1
Finalizado
Universitario de Deportes
  • Guido Vadala 50′
  • Guido Vadala 72′
  • Manuel Fernandez 67′
  • Alex Valera 33′
  • Matias Di Benedetto 21′
  • Anderson Santamaria Bardales 25′
  • Alex Valera 67′
  • Summary
  • Comments
  • Lineups
  • Match Stats
  • Team Stats
90 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Dylan Glaby
90 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Guido Vadala
86 ‘
Universitario de Deportes
Sustitución entra : Miguel Silveira dos Santos
86 ‘
Universitario de Deportes
Sustitución sale : Jairo Concha
81 ‘
Universitario de Deportes
Sustitución entra : Hector Fertoli
81 ‘
Universitario de Deportes
Sustitución sale : Martin Perez Guedes
75 ‘
Universitario de Deportes
Sustitución entra : Lisandro Alzugaray
75 ‘
Universitario de Deportes
Sustitución sale : Alex Valera
74 ‘
Universitario de Deportes
Sustitución entra : Jose Rivera
74 ‘
Universitario de Deportes
Sustitución sale : Edison Flores
72 ‘
Coquimbo Unido
Gol regular : Guido Vadala
69 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Alejandro Azocar
69 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Benjamin Chandia
69 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Lucas Pratto
69 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Nicolas Johansen
67 ‘
Universitario de Deportes
Tarjeta amarilla : Alex Valera
67 ‘
Coquimbo Unido
Tarjeta amarilla : Manuel Fernandez
50 ‘
Coquimbo Unido
Asistencia : Francisco Salinas
50 ‘
Coquimbo Unido
Gol regular : Guido Vadala
46 ‘
Universitario de Deportes
Sustitución entra : Williams Riveros
46 ‘
Universitario de Deportes
Sustitución sale : Anderson Santamaria Bardales
46 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Salvador Cordero
46 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Alejandro Maximiliano Camargo
33 ‘
Universitario de Deportes
Gol regular : Alex Valera
25 ‘
Universitario de Deportes
Tarjeta amarilla : Anderson Santamaria Bardales
21 ‘
Universitario de Deportes
Tarjeta amarilla : Matias Di Benedetto
¡G O O O O O O L! – ¡Marca [player1]!
Cambio: se retira Alex Valera y entra en su lugar Lisandro Alzugaray.
Cambio: se retira Edison Flores y entra en su lugar Jose Rivera.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Guido Vadala!
Cambio: se retira Benjamin Chandia y entra en su lugar Alejandro Azocar.
Cambio: se retira Nicolas Johansen y entra en su lugar Lucas Pratto.
Amonestación para Manuel Fernandez.
Amonestación para Alex Valera.
Asistencia de Francisco Salinas en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Guido Vadala!
Cambio: se retira Alejandro Maximiliano Camargo y entra en su lugar Salvador Cordero.
Cambio: se retira Anderson Santamaria Bardales y entra en su lugar Williams Riveros.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Alex Valera!
Amonestación para Anderson Santamaria Bardales.
Amonestación para Matias Di Benedetto.
El árbitro da inicio al encuentro.
Coquimbo Unido
4-2-3-1
Diego Sanchez 13
Diego
Sanchez
Francisco Salinas 17
Francisco
Salinas
Benjamin Gazzolo 2
Benjamin
Gazzolo
Manuel Fernandez 3
Manuel
Fernandez
Juan Cornejo 16
Juan
Cornejo
Alejandro Maximiliano Camargo 8
Alejandro
Maximiliano
Camargo
Sebastian Galani 7
Sebastian
Galani
Cristian Zavala 15
Cristian
Zavala
Guido Vadala 10
Guido
Vadala
Benjamin Chandia 30
Benjamin
Chandia
Nicolas Johansen 9
Nicolas
Johansen
  • Entrenador
  • 0
    Hernan Caputto
  • Suplentes
  • 1
    Gonzalo Flores
  • 21
    Cristobal Dorador
  • 12
    Lucas Pratto
  • 27
    Luis Riveros
  • 11
    Alejandro Azocar
  • 20
    Martin Mundaca
  • 4
    Elvis Hernandez
  • 5
    Dylan Escobar
  • 14
    Salvador Cordero
  • 28
    Sebastian Cabrera
  • 26
    Lukas Soza
  • 6
    Dylan Glaby
Universitario de Deportes
3-5-2
Miguel Vargas 25
Miguel
Vargas
Cain Jair Fara 2
Cain
Jair
Fara
Anderson Santamaria Bardales 4
Anderson
Santamaria
Bardales
Matias Di Benedetto 5
Matias
Di
Benedetto
Andy Polo 24
Andy
Polo
Martin Perez Guedes 16
Martin
Perez
Guedes
Jorge Murrugarra 23
Jorge
Murrugarra
Jairo Concha 17
Jairo
Concha
Jose Carabali 27
Jose
Carabali
Edison Flores 19
Edison
Flores
Alex Valera 20
Alex
Valera
  • Entrenador
  • 0
    Jorge Araujo
  • Suplentes
  • 1
    Diego Romero
  • 8
    Hector Fertoli
  • 29
    Aldo Corzo
  • 26
    Hugo Ancajima
  • 30
    Lisandro Alzugaray
  • 77
    Bryan Reyna
  • 33
    Cesar Inga
  • 99
    Miguel Silveira dos Santos
  • 3
    Williams Riveros
  • 90
    Sekou Gassama
  • 6
    Jesus Castillo
  • 11
    Jose Rivera
5
Faltas Cometidas
5
1
Fuera de Juego
1
51
Posesión de Balón
49
0
Tarjetas Amarillas
2
2
Tiros Fuera
2
2
Tiros a Puerta
1
7
Corners
2
0
Tarjetas Rojas
0
1
Saques de Portería
4
0
Penaltis
0
5
Tiros Libres
0
0
Paradas
1
2
Tiros Fuera 1ª Mitad
1
0
Tiros Fuera 2ª Mitad
1
1
Tiros a Puerta 1ª Mitad
1
1
Tiros a Puerta 2ª Mitad
0
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
1
0
Fuera de Juego 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
2
0
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
0
6
Corners 1ª Mitad
1
1
Corners 2ª Mitad
1
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
5
Faltas Cometidas 1ª Mitad
3
0
Faltas Cometidas 2ª Mitad
1
Last Confrontations
UNI 0 – 2 COQ 14/04/2026

¿Qué necesita Coquimbo para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026?

Coquimbo Unido tiene siete puntos y está tres puntos por encima de sus perseguidores: para avanzar a octavos de final tiene que ganar sus duelos ante Tolima en casa (martes 19 de mayo a las 18:00 horas) y Nacional en Uruguay (26 del mismo mes a las 20:30 horas).

Si tropieza en alguno de los partidos ya necesita otros resultados para no complicarse: además, lo ideal es que una posible caída no sea ante el elenco uruguayo, dado que si gana ese duelo asegura su paso a octavos, mientras que si lo empata entra a definir la diferencia de gol que es favorable al elenco nacional, ya que en su primer duelo en Chile estos equipos también igualaron.

Si pierde ante Nacional necesitará antes una victoria ante Tolima y que los colombianos no derroten a Universitario en el compromiso entre ellos, ya que de lo contrario requerirá de una victoria de cuatro goles o más contra los cafeteros (fue 3-0 en el compromiso de ida entre ellos).

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