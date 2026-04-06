🔴 Matchday | FECHA 8 – Liga de Primera Mercado Libre 2026

⚽ Marcador: Huachipato 5 – 1 U de Concepción: 6′ Agustín Urzi (UdeC); 37′ Santiago Silva (HUA); 67′ Nicolás Vargas (HUA); 69′ Cris Martínez (HUA); 78′ Maximiliano Rodríguez (HUA); 82′ Claudio Sepúlveda (HUA)

📺 Canal: TNT Sports Premium

🕐 Horario: 20:00 hrs (Chile)

📍 Estadio: Huachipato, Talcahuano, Chile

Huachipato vs U de Concepción, minuto a minuto

¿Dónde ver Huachipato vs U de Concepción EN VIVO?

El partido entre Huachipato y U de Concepción por el Campeonato Nacional 2026 se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:

📺 TNT Sports Premium

💻 HBO Max

La Previa de Huachipato vs U de Concepción

Huachipato y U de Concepción juegan el partido que da cierre a la Fecha 8 del Campeonato Nacional 2026 en el que ambos elencos necesitan el triunfo para alejarse de los puestos de la parte de baja de la tabla de posiciones.

Los Acereros están duodécimos con nueve puntos y si pierden se mantendrán a solo dos unidades de la zona de descenso. El elenco de Jaime García lleva siete partidos sin conocer la victoria y en seis de ellos perdió, por lo que el DT está cuestionado.

El Campanil viene de resultados irregulares: en la Liga de Primera lleva dos duelos sin perder, pero en la Copa de la Liga apenas ganó uno de los tres duelos disputados, por lo que necesita urgente una victoria para empezar a estabilizarse con los resultados.

Formaciones de Huachipato y U de Concepción

Formación de Huachipato:

Christian Bravo; Guillermo Guaiquil, Rafael Caroca, Nicolás Vargas, Lucas Velásquez; Claudio Sepúlveda, Santiago Silva, Ezequiel Cañete; Juan Ignacio Figueroa, Harold Antiñirre y Maximiliano Rodríguez. DT: Jaime García.

Formación de U de Concepción:

Santiago Silva; Jorge Espejo, Osvaldo González, Leonel González, Yerco Oyanedel; Facundo Mater, Bryan Ogaz, Cristopher Mesías, Jeison Fuentealba; Agustín Urzi y Cecilio Waterman. DT: Leonardo Ramos

Estadísticas de Huachipato vs U de Concepción