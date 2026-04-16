Deportes Limache y la Universidad de Concepción abren la fecha 10 del Campeonato Nacional 2026 este viernes 17 de abril a las 20:00 horas en el Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota. El partido será transmitido a través de TNT Sports y HBO Max.

Los locales buscarán reencontrarse con la victoria luego que la jornada anterior cayeran por la cuenta mínima en su visita a Palestino en La Cisterna. Por su parte, el campanil quiere seguir en la senda del triunfo tras vencer a Cobresal en casa.

¿Qué canal transmite Limache vs U de Concepción EN VIVO?

  • 📺 TV: TNT Sports Premium
  • 💻 Streaming: HBO Max.

Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Dónde ver Limache vs U de Concepción ONLINE por streaming?

Para ello, debes tener una suscripción activa en la plataforma.

¿A qué hora juegan Limache vs U de Concepción?

  • 🗓 Fecha: Viernes 17 de abril
  • 🕗 Hora: 20:00 horas
  • 🏟 Estadio: Lucio Fariña Fernández, Quillota.

Árbitros designados para Limache vs U de Concepción

  • Árbitro: Héctor Jona
  • 1er asistente: Felipe Jara
  • 2do asistente: Emilio Bastías
  • Cuarto árbitro: Benjamín Saravia
  • VAR: Nicolás Gamboa
  • AVAR: Sebastián Pérez

Formación de Limache vs U de Concepción

Limache:

Claudio González; Yerko González, Axel Alfonzo, Augusto Aguirre, Marcelo Flores; Jean Meneses, Ramón Martínez, César Pinares; Joaquín Montecinos, Gonzalo Sosa y Daniel Castro. DT: Víctor Rivero.

U de Concepción:

José Sanhueza; Bryan Ogaz, Osvaldo González, Leonel González, Yerco Oyanedel; Jorge Espejo, Cristopher Mesías, Facundo Mater, Pablo Parra; Jeison Fuentealba y Cecilio Waterman. DT: Fernando Gago.

Minuto a minuto Limache vs U de Concepción

Last Confrontations
UNI 2 – 0 DEP 05/08/2024
UNI 1 – 0 DEP 24/03/2024