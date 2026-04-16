Deportes Limache y la Universidad de Concepción abren la fecha 10 del Campeonato Nacional 2026 este viernes 17 de abril a las 20:00 horas en el Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota. El partido será transmitido a través de TNT Sports y HBO Max.
Los locales buscarán reencontrarse con la victoria luego que la jornada anterior cayeran por la cuenta mínima en su visita a Palestino en La Cisterna. Por su parte, el campanil quiere seguir en la senda del triunfo tras vencer a Cobresal en casa.
¿Qué canal transmite Limache vs U de Concepción EN VIVO?
- 📺 TV: TNT Sports Premium
¿A qué hora juegan Limache vs U de Concepción?
Deportes Limache y la Universidad de Concepción se enfrentan este viernes 17 de abril a las 20:00 horas en el Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota.
Árbitros designados para Limache vs U de Concepción
- Árbitro: Héctor Jona
- 1er asistente: Felipe Jara
- 2do asistente: Emilio Bastías
- Cuarto árbitro: Benjamín Saravia
- VAR: Nicolás Gamboa
- AVAR: Sebastián Pérez
Formación de Limache vs U de Concepción
Limache:
Claudio González; Yerko González, Axel Alfonzo, Augusto Aguirre, Marcelo Flores; Jean Meneses, Ramón Martínez, César Pinares; Joaquín Montecinos, Gonzalo Sosa y Daniel Castro. DT: Víctor Rivero.
U de Concepción:
José Sanhueza; Bryan Ogaz, Osvaldo González, Leonel González, Yerco Oyanedel; Jorge Espejo, Cristopher Mesías, Facundo Mater, Pablo Parra; Jeison Fuentealba y Cecilio Waterman. DT: Fernando Gago.
Minuto a minuto Limache vs U de Concepción
