En el Estadio Municipal Lucio Fariña se le dará inicio a la Fecha 10 del Campeonato Nacional 2026 con el duelo entre Limache y la U de Concepción.

Los Cerveceros buscarán un triunfo que los alce como el líder transitorio del torneo, y el Campanil necesita, con urgencia, sumar puntos para entrar en la pelea por cupos internacionales para el 2027.

Sigue aquí este partido minuto a minuto, conoce como llegan ambas escuadras y revisa las formaciones.

Limache vs U de Concepción, minuto a minuto

¿Las claves del Limache vs U de Concepción?

Limache tuvo un excelente debut en Primera División en 2025 y la clave de su actual éxito es que mantuvo a toda su columna vertebral, donde brilla con luces propias el delantero Daniel Castro. Popin es el máximo artillero del elenco cervecero con seis tantos y es el segundo goleador del torneo tras Fernando Zampedri (U Católica).

La U de Concepción es toda una incógnita. A veces juegan partidos perfectos y otras veces son un completo desastre. El cambio de entrenador le dio un poco más de orden defensivo y una buena tarde de Jeison Fuentealba podría abrirle el camino a los penquistas jugando de visita.

La previa de Limache vs U de Concepción

Limache llega a este partido de la Fecha 10 del Campeonato Nacional con una espina en el corazón. Los Cerveceros dejaron escapar la oportunidad única de ser los líderes de la tabla de posiciones, superando a Colo Colo, en su último encuentro, donde cayeron por 1-0 frente a Palestino.

Es por eso que el equipo dirigido por Victo Rivero llegará con sed de revancha y buscará asaltar el primer lugar del torneo con una victoria frente al Campanil.

La U de Concepción, en cambio, llega un poco más aliviada luego de semanas turbulentas. Su entrenador Leonardo Ramos tiene la licencia para dirigir en Chile, el equipo venció a Cobresal en la última fecha y saben que un triunfo de visita los mete en la discusión por copas internacionales para el 2027.

Formaciones de Limache vs U de Concepción

Formación de Limache

Claudio González; Yerko González, Alfonso Parot, Augusto Aguirre, Marcelo Flores; Ramón Martínez, Vicente Álvarez, Jean Meneses; Misael Llantén, Gonzalo Sosa y Daniel Castro. DT: Víctor Rivero.

Formación de U de Concepción

José Sanhueza; Jorge Espejo, Benjamín Sáez, Osvaldo González, David Retamal, Yerco Oyanedel, Facundo Mater, Cristopher Mesías; Agustín Urzi, Cecilio Waterman y Jeison Fuentealba. DT: Leonardo Ramos.

¿Dónde ver Limache vs U de Concepción en vivo?

El duelo entre Limache y U de Concepción se jugará este viernes 17 de abril a las 20:00 horas. El duelo será transmitido exclusivamente por TNT Sports y se podrá ver en la plataforma de streaming de HBO MAX.

Así van en la tabla de posiciones Limache y la U de Concepción