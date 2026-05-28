Universidad de Concepción recibe a Unión La Calera este viernes 29 de mayo a las 20:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2026. El partido se transmitirá a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

¿Quién transmite U de Concepción vs La Calera por el Campeonato Nacional 2026?

El duelo entre Universidad de Concepción y Unión La Calera será transmitido en televisión a través de TNT Sports Premium. Además, se podrá sintonizar vía streaming en la plataforma de pago de HBO Max.

  • TV: TNT Sports Premium
  • Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan U de Concepción vs La Calera por el Campeonato Nacional 2026?

Universidad de Concepción vs Unión La Calera juegan este viernes 29 de mayo a las 20:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2026.

  • Fecha: Viernes 29 de mayo
  • Hora: 20:30 horas
  • Estadio: Ester Roa Rebolledo, Concepción

Árbitros de U de Concepción vs La Calera

  • Árbitro: Diego Flores
  • 1er asistente: Eric Pizarro
  • 2do asistente: Cristian Cerda
  • 4to árbitro: Rodrigo Rivera
  • VAR: Nicolás Millas
  • AVAR: Diego Gamboa

¿Cómo llegan U de Concepción vs La Calera?

Universidad de Concepción llega a este compromiso tras rescatar un empate 2-2 en su visita a Ñublense, resultado que lo dejó en la décima posición del Campeonato Nacional con 18 puntos.

Por su parte, La Calera viene de caer por 2-1 en condición de local ante Palestino. Los cementeros marchan colistas absolutos del torneo con 10 unidades, por lo que necesitan sumar de a tres con suma urgencia para salir del fondo de la tabla.

Formaciones de U de Concepción vs La Calera

Formación de U de Concepción

José Sanhueza; Yerco Oyanedel, Bastián Ubal, David Retamal, Jorge Espejo; Jeisson Fuentealba, Pablo Parra, Facundo Mater, Bryan Ogaz; Cecilio Waterman y Agustín Urzi. DT: Ricardo Viveros.

Formación de La Calera

Nicolás Avellaneda; Christopher Díaz, Cristian Gutiérrez, Nicolás Palma, Daniel Gutiérrez; Juan Manuel Requena, Carlo Villanueva, Joaquín Soto; Kevin Méndez, Sebastián Sáez y Bayron Oyarzo. DT: Martín Cicotello.

U de Concepción vs La Calera minuto a minuto

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 14
Universidad de Concepción
29/05/2026 20:30
Sin Comenzar
Unión La Calera

Así puedes seguir a Al Aire Libre en Google Discover en solo segundos y recibe todas las noticias deportivas