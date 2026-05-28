Universidad de Concepción recibe a Unión La Calera este viernes 29 de mayo a las 20:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2026. El partido se transmitirá a través de TNT Sports Premium y HBO Max.
El duelo entre Universidad de Concepción y Unión La Calera será transmitido en televisión a través de TNT Sports Premium. Además, se podrá sintonizar vía streaming en la plataforma de pago de HBO Max.
Universidad de Concepción vs Unión La Calera juegan este viernes 29 de mayo a las 20:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2026.
Árbitros de U de Concepción vs La Calera
- Árbitro: Diego Flores
- 1er asistente: Eric Pizarro
- 2do asistente: Cristian Cerda
- 4to árbitro: Rodrigo Rivera
- VAR: Nicolás Millas
- AVAR: Diego Gamboa
¿Cómo llegan U de Concepción vs La Calera?
Universidad de Concepción llega a este compromiso tras rescatar un empate 2-2 en su visita a Ñublense, resultado que lo dejó en la décima posición del Campeonato Nacional con 18 puntos.
Por su parte, La Calera viene de caer por 2-1 en condición de local ante Palestino. Los cementeros marchan colistas absolutos del torneo con 10 unidades, por lo que necesitan sumar de a tres con suma urgencia para salir del fondo de la tabla.
Formaciones de U de Concepción vs La Calera
Formación de U de Concepción
José Sanhueza; Yerco Oyanedel, Bastián Ubal, David Retamal, Jorge Espejo; Jeisson Fuentealba, Pablo Parra, Facundo Mater, Bryan Ogaz; Cecilio Waterman y Agustín Urzi. DT: Ricardo Viveros.
Formación de La Calera
Nicolás Avellaneda; Christopher Díaz, Cristian Gutiérrez, Nicolás Palma, Daniel Gutiérrez; Juan Manuel Requena, Carlo Villanueva, Joaquín Soto; Kevin Méndez, Sebastián Sáez y Bayron Oyarzo. DT: Martín Cicotello.