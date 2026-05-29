Universidad de Concepción y Unión La Calera protagonizaron un flojo empate sin goles por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2026 en el Estadio Ester Roa Rebolledo. El duelo, marcado por la urgencia de ambos elencos en escapar de la parte baja de la tabla, terminó sin emociones, sin claridad ofensiva y con un punto que no le acomoda a ninguno.

Con la igualdad, el Campanil llegó a 19 unidades y se mantiene en la mitad baja, sin poder acercarse a los puestos de torneos internacionales. Por su parte, los Cementeros sumaron 11 puntos, pero permanece en el último lugar de la tabla con pasajes directos al descenso, superado por Deportes Concepción por diferencia de goles.

Los goles de U de Concepción vs U La Calera por el Campeonato Nacional 2026

El compromiso en el Ester Roa no tuvo goles ni grandes situaciones que destacar. Universidad de Concepción, obligado a hacerse fuerte como local, careció de profundidad y apenas inquietó el arco visitante en todo el primer tiempo.

Por su parte, U La Calera quería sumar a como dé lugar para recuperar confianza, por lo que a medida que se fue gestando el empate no hizo demasiado por arriesgar para romperlo.

Estadísticas de U de Concepción vs U La Calera

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¿Cuándo vuelven a jugar U de Concepción y U La Calera?

Universidad de Concepción deberá sacudirse rápido de este empate, ya que su próximo compromiso será por la fecha 6 de la Copa de la Liga 2026, donde visitará a Ñublense el próximo sábado 6 de junio a partir de las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún. El duelo será clave para el Campanil, que marcha tercero del Grupo B con apenas cuatro unidades y necesita un resultado favorable para mantener vivas sus chances de avanzar en el torneo.

Por su parte, Unión La Calera también tendrá acción por la fecha 6 de la Copa de la Liga 2026, donde visitará a Deportes La Serena el próximo domingo 7 de junio a partir de las 12:30 horas en el Estadio La Portada. A diferencia de su irregular campaña en el Campeonato Nacional, los cementeros llegan a esta jornada como escoltas del Grupo D con 10 puntos, en pelea directa por el primer lugar de la zona junto a Audax Italiano.