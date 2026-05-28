Datos Clave Sanción: La Calera perdió 6 puntos por alinear a seis extranjeros ante Everton y Cobresal, superando el límite de cinco que establece el reglamento. Jugador en cuestión: Axel Encinas fue el futbolista que generó la controversia. El club argumentaba que pertenecía a las divisiones menores y no usaba cupo de extranjero. Apelación: Los cementeros concretaron esta semana su apelación al TAS, instancia internacional a la que recurren tras agotar las vías en el Tribunal de la ANFP.

Unión La Calera no se rinde. Los cementeros, actuales colistas del Campeonato Nacional con los puntos restados administrativamente, concretaron esta semana su apelación al TAS para intentar recuperar los 6 puntos que les fueron quitados por alinear a seis extranjeros en sus victorias ante Everton de Viña del Mar y Cobresal, según reveló Radio ADN.

La sanción, ratificada por la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP hace casi dos meses, dejó al club en el último lugar de la tabla. Sin ella, los cementeros tendrían 6 unidades más y una posición muy diferente en el torneo.

¿Por qué fue sancionada La Calera?

El Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó al club por superar el límite de cinco extranjeros que establece el reglamento. El jugador que generó la controversia fue Axel Encinas, quien vio acción ante Everton y Cobresal. La Calera argumentaba que el futbolista pertenecía a las divisiones menores de la institución y por lo tanto no utilizaba cupo de extranjero. Sin embargo, la demanda apuntaba que Encinas no estaba inscrito en las cadetes, lo que lo convertía en un foráneo más.

La Primera Sala aplicó la sanción y la Segunda Sala la ratificó, dejando al club sin opciones dentro del sistema disciplinario de la ANFP.

¿Por qué La Calera va al TAS?

Agotadas las instancias internas, el club recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo. Según Radio ADN, entre los argumentos expuestos por la defensa figura que “en el acta del Consejo de Presidentes de la ANFP al momento de votar las normas de la Liga de Primera, los jugadores con más de dos años de permanencia en el país y con participación en el fútbol formativo del club podían ser tomados como futbolistas chilenos, argumento con el cual el club alineó a Axel Encinas”.

El club también señala que el gerente deportivo de ese momento, Martín Garretón, realizó consultas formales e informales a la Gerencia de Ligas de la ANFP sin recibir objeciones antes de alinear al jugador.

El TAS es la última instancia disponible para el club. Si el organismo internacional falla a su favor, recuperaría los 6 puntos y abandonaría el último lugar del Campeonato Nacional.